Con una producción impactante, Darío Barassi celebró el tercer cumpleaños de su hija María Inés con una fiesta temática inspirada en la película Encanto, que transformó un patio al aire libre en un escenario de pura fantasía.

El festejo incluyó arcos de globos, flores frescas y un parque convertido en escenario mágico, donde cada rincón estaba pensado para sorprender a grandes y chicos. “Todos los años digo... Menos gordo, menos. Pero lo que me gusta festejar cumples a la enana es algo incontrolable. Aparte tengo un equipazo que le hace muy fácil y el resultado es un día espectacular para todos en especial para ella”, expresó el conductor en Instagram al compartir las imágenes del evento.

Las mesas decoradas con manteles en tonos pastel, centros de flores y un backdrop gigante dedicado a los personajes de Encanto marcaron la impronta estética. Al caer la tarde, un techo de luces LED intensificó la atmósfera mágica y festiva.

ASÍ FUE LA ESPECTACULAR FIESTA DE DARÍO BARASSI PARA SU HIJA MENOR

El entretenimiento infantil fue protagonista de la jornada. Los niños disfrutaron de una calesita blanca, una pista inflable de autos de carrera, maquillaje artístico y talleres de manualidades. También hubo música en vivo con artistas disfrazados, entre ellos una cantante astronauta y un baterista, que animaron cada momento.

Mientras los chicos jugaban, los adultos tuvieron su lugar en un sector tranquilo con sillones y sombrillas, ideal para relajarse y observar la fiesta sin el bullicio central.

El catering estuvo diseñado para todos: mesa de dulces, frutas frescas, cupcakes inspirados en Encanto, jugos en vasos personalizados y una torta monumental decorada con mariposas y la inscripción “INÉS” en el frente. Uno de los puntos más fotografiados fue un carrito de pochoclos vintage, decorado en tonos pastel.

La fiesta concluyó con souvenirs personalizados: tote bags ilustradas con Bruno, el personaje de Encanto, y la frase “La magia te espera”. Barassi, emocionado, compartió un mensaje a su hija: “Morochita rica y feliz. Todo esto para vos... ¡Te amamos, chinita!”.