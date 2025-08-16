A la espera del estreno de la segunda temporada de Love is Blind, el programa que conducirá con Wanda Nara, Darío Barassi abrió su corazón y habló sobre la pérdida de su mamá, Laura, fallecida en noviembre de 2023.

En diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, el conductor se sinceró sobre cómo transita el duelo y qué lugar ocupa hoy su familia en este proceso: “Lo de mi mamá, sin lugar a dudas, ha sido el proceso más complejo que me tocó vivir, se perdió la batalla”.

“Estoy más conciliado con la idea de que mi vieja no esté, más amigado y recordándola con más amor. La pienso mucho, la escucho, la siento plena”, agregó.

Darío Barassi y su mamá. Foto: web

Además, Barassi contó que el dolor lo llevó a un límite físico y emocional: “El combo me hizo explotar el cuerpo y el cerebro. Me resguardé en mis hijas y mi mujer, no me quedó otra que frenar, escaparme a Cariló“.

“Me tomó dos o tres meses de pausa, con terapia y ayuda las cosas se acomodaron. Vengo trabajando bastante y siento que estoy mucho mejor ahora que hace un par de meses”, cerró, a corazón abierto.

EL DESGARRADOR POSTEO DE DARÍO BARASSI A UN AÑO DE LA MUERTE DE SU MAMÁ

Darío Barassi dejó de lado el humor que lo caracteriza para abrir su corazón por el primer aniversario de la muerte de su querida mamá, Laura. Sensibilizado, compartió las fotos que ilustran los momentos más felices vividos juntos y le dedicó un desgarrador posteo.

“Mañana primer año. Que parecen miles y que parece un día. Que sé yo. Que hay que soltar, que vive en vos, que la tenés que sentir, que la tenés que dejar descansar. Que sé yo. Básicamente, no sé, NO SÉ... Voy viendo qué carajo hacer con semejante ausencia, extraño un montón, me duele profundo pero la siento cerca, la veo en mis hijas, la veo en una receta, en el viento, en los árboles, en el mar y en mí. Te amo viejita”, expresó, a corazón abierto.

“Uno sigue caminando, el mundo sigue funcionando, por momentos quiero gritar y decirles que se bajó alguien muy importante de este tren y que frenen un rato. Me lo digo a mí mismo, hago que mi mundo pare y te pienso, te siento, te escucho y te veo. Estás radiante, ya querías soltar ese cuerpo enfermo y ser eterna. Merecido descanso, madre mía”, siguió, sensibilizado.

Darío Barassi le regaló a su mamá su Martín Fierro y habló de su apoyo incondicional: "Acompaña mi carrera"

Antes de cerrar, Barassi contó qué le diría a su madre si hoy estuviera con él: “Un año. Que parecen miles y que parece un día. Te suelto y te extraño. En el próximo recreo de vida charlamos viejita querida, te contaré del laburo, que te pondrá orgullosa, de las chicas que están divinas y nos reiremos de las mismas anécdotas de siempre. Un poco tuyo vive en mí, eso también es eterno. Por suerte. Te adoro mamá. El gorito”, cerró, muy dulce.