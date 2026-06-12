Eugenia Tobal abrió su corazón en Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por eltrece, y compartió un momento profundamente íntimo: su pedido al Papa Francisco para ser mamá tras perder un embarazo. La actriz recordó que la experiencia la atravesó con emoción y que nada de lo que dijo estaba planeado.

“Fueron un montón de segundos, fue muy loco lo que pasó”, comenzó diciendo Eugenia, luego de que se leyera que en las imágenes le decía al Papa Francisco, a un año de haber sido elegido, “Solo me falta una cosa para ser feliz: ser mamá’”.

“Yo estaba con mis dos hermanos que me estaban abrazando y eso momento no fue buscado. Nos habíamos ido de viaje como un regalo de hermanos. Yo ya tenía casi 40 años y mi mamá nos había hecho una sorpresa: escribió una carta para que podamos estar en la misa”, agregó, con la voz quebrada.

Foto: Captura (eltrece)

“No quisimos usar celular para hacerlo natural. Cuando empezó a pasar, le hablo a mi hermano y yo lo agarré y le dije eso. Fue algo privado lo feo fue que después me leyeron los labios y se supo lo que yo dije. A mi me sañió del corazón decirle eso, me salió del alma", siguió, en referencia al momento en el que pierde su embarazo cuando estaba casada con Nicolás Cabré.

Y cerró, a flor de piel: “Yo estaba rota por a los 36 perdí un embarazo, después estuve sola y no veía mucha visibilidad por delante. El momento era ese porque estábamos todos bien, mi mamá bien, mi papá bien, y me faltaba eso".

Foto: Captura (eltrece)

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EUGENIA TOBAL HABLÓ DE SU DIVORCIO DE NICOLÁS CABRÉ FRENTE A LAURITA FERNÁNDEZ: “ME DEDIQUÉ A SANAR”

En agosto de 2025, La noche de Mirtha tuvo como invitadas a Eugenia Tobal y Laurita Fernández, dos figuras que, además de ser actrices, comparten un pasado amoroso con Nicolás Cabré. Aunque sus historias fueron muy diferentes, la tensión se palpó cuando Mirtha Legrand indagó sobre la ruptura de una de ellas con el actor.

“Sufriste mucho por amor, Eugenia. Lo pasaste mal”, lanzó la diva, provocando una contundente respuesta. “Yo sufrí como cualquier mujer que sufre cuando se separa de un proyecto. Pero después mi vida fue bárbara también, porque siempre me ponen en un lugar de ‘pobrecita’ y la verdad que no. Mi vida fue maravillosa”, afirmó Tobal, dejando en claro que ya había dado vuelta la página.

Con 15 años transcurridos desde aquella ruptura mediática, la actriz remarcó: “La vida te pone en situaciones complejas y hay que atravesarlas“, lanzó. y cerró, a corazón abierto: ”Me dediqué a sanar y tengo un presente hermoso”.