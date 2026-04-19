Matambrito al horno, por Narda Lepes: el truco inesperado para cortarlo con cuchara

El matambrito de cerdo al horno es una de esas recetas bien argentinas que funcionan tanto para un almuerzo familiar como para una comida especial de fin de semana. En esta versión de Narda Lepes, la clave está en una marinada aromática con miel, naranja, vino blanco y hierbas frescas, que le aporta sabor y ayuda a que la carne quede tierna y dorada.

El detalle que cambia el resultado aparece justo antes de la cocción: un chorrito de leche en la fuente. Ese paso simple permite conservar la humedad durante el horneado y lograr una textura mucho más suave, al punto de poder cortarlo con cuchara.

Comensales 4 Ingredientes 2 matambritos de cerdo

matambritos de cerdo Una cucharada de pimentón dulce

cucharada de pimentón dulce 2 cucharadas de aceite de oliva

cucharadas de aceite de oliva 2 cucharadas de vino blanco

cucharadas de vino blanco 2 cucharadas de miel

cucharadas de miel Ralladura de 2 naranjas

4 dientes de ajo

dientes de ajo Leche, cantidad necesaria

10 hojas de salvia

hojas de salvia 4 ramas de orégano

ramas de orégano Sal y pimienta a gusto

Narda Lepes, una cocinera que se destaca en Argentina. Foto: Instagram

Procedimiento

Salpimentar los matambritos y reservar mientras se prepara la marinada. Pelar y picar los dientes de ajo. Mezclar en un bowl con el orégano, la salvia picada, la ralladura de naranja, la miel, el pimentón, el vino blanco y el aceite de oliva hasta integrar bien. Colocar los matambritos en una fuente para horno con un poco de aceite de oliva y cubrirlos con la marinada. Llevar a la heladera y dejar reposar durante aproximadamente ocho horas. Antes de llevar al horno, agregar un chorrito de leche en la fuente sin cubrir completamente la carne. Este paso ayuda a que el matambre quede mucho más tierno. Cocinar en horno precalentado a 200 °C hasta que la carne esté bien dorada y tierna. Servir caliente, acompañado con ensaladas o papas al horno.

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