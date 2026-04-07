Las pastas con estofado de pollo en formato nido de cabello de ángel son una propuesta distinta dentro del repertorio clásico de platos con fideos. La receta de Narda Lepes combina ingredientes simples con una presentación atractiva y rendidora, que además permite sumar huevo y queso rallado para lograr un plato completo, sabroso y muy casero.

Este plato, que forma parte del libro Ñam Ñam, Manual para alimentar a un pequeño omnívoro -que publicó la cocinera e influencer- tiene otra ventaja práctica: se puede cocinar en cantidad y freezar. El resultado es una preparación ideal para familias, especialmente cuando se busca una comida nutritiva, vistosa y fácil de recalentar en el horno.

Ingredientes para el estofado de pollo

1 pata-muslo de pollo deshuesada y en cubos

1 cebolla picada

zanahoria rallada

1 rama de apio picada

1 diente de ajo picado

1 estrella de aní

Tomillo fresco

1 lata de tomate

Caldo

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Narda Lepes, una cocinera que se destaca en Argentina. Foto: Instagram

Ingredientes para el armado del plato

Cabello de ángel cocido

Huevo

Queso rallado

Preparación

Doramos en una cacerola con aceite de oliva el pollo en cubos, lo retiramos y, en la misma cacerola, doramos las verduras (cebolla, zanahoria, apio y ajo) junto con la estrella de anís, el tomillo y un poquito de sal. Agregamos el pollo dorado y mezclamos. Añadimos el tomate y cocinamos a fuego bajo con la cacerola tapada. Vertemos un poquito de caldo si es necesario. Tenemos que cocinar hasta que el pollo esté bien tierno y se deshaga con el tenedor. En un cuenco hacemos un nido de cabellos de ángel, rellenamos con estofado, dejando lugar, y en el medio coronamos con un huevo. Espolvoreamos queso rallado. Cocinamos en el horno o en hornito eléctrico a fuego fuerte hasta que los cabellos de ángel y el parmesano estén dorados y el huevo, a punto. Para comer, mezclamos todo.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/