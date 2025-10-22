La torta de zanahorias o carrot cake se ha consolidado como una de las estrellas de la repostería. Es un postre que enamora por su miga especiada y súper húmeda, y por la inconfundible cremosidad de su frosting de queso. Lograr el equilibrio perfecto requiere de una técnica precisa.

La modelo y cocinera Cami Homs compartió el paso a paso de esta torta de zanahorias que se distingue por su esponjosidad. El secreto de su receta está en integrar los ingredientes húmedos y secos con cuidado, garantizando una miga suave y llena de sabor.

Ingredientes para carrot cake

Para el bizcocho: 4 huevos. 200 g de azúcar morena. 240 cc de aceite de girasol. 400 g de zanahoria. 280 g de harina 0000. Una cdta de polvo de hornear. 2 cdtas de bicarbonato. 2 cdtas de canela. 100 g de nueces.

Para la crema de queso: 250 g de manteca. 450 g de azúcar impalpable. 200 g de queso crema. Una cdta de esencia de vainilla.

Para las nueces caramelizadas: 100 g de nueces. 2 cdas de azúcar. Una cdta de manteca. Una cda de miel.

La receta de la carrot cake de Cami Homs. Cucinare.TV.

Procedimiento

Para el bizcocho: batir los huevos con el azúcar y agregar el aceite hasta integrar bien. Pelar y rallar finito las zanahorias e integrarlas a la preparación anterior. En otro recipiente, mezclar el resto de los secos tamizados con las nueces previamente caramelizadas y volcarlos en la otra mezcla. Hornear a 170° durante 50 minutos aproximadamente. Para la crema de queso: Batir todos los ingredientes hasta obtener una crema consistente. Esperar a que se enfríe el bizcocho para recortarlo a la mitad, rellenarlo y por último usar la crema para su decoración. Para las nueces caramelizadas: En una sartén, colocar el azúcar, la manteca y la miel. Una vez derretidos el azúcar y la manteca, agregar las nueces. Revolver hasta que el líquido se reduzca y esté casi todo pegado a las nueces. Colocarlas en una placa y separarlas para que no se peguen entre sí.

