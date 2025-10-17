Las galletitas de manteca son la compañía ideal para el mate, el café o la ceremonia sagrada del té. Su textura suave, que se desarma en la boca, y su sabor delicado a vainilla las convierten en un clásico imbatible de la merienda casera.

La influencer Cami Homs comparte el secreto de una masa perfecta: una preparación que requiere 5 ingredientes básicos. La clave de esta receta está en trabajar la manteca a punto pomada con el azúcar impalpable, garantizando la textura justa.

Ingredientes para galletitas de manteca

2 huevos.

350 g de manteca.

Una cdta de esencia de vainilla.

500 g de harina.

200 g de azúcar impalpable.

La receta de Cami Homs para preparar galletitas de manteca. Cucinare.TV.

Procedimiento

Batir la manteca pomada con el azúcar impalpable previamente tamizado. Perfumar con la esencia de vainilla y agregar los huevos; unir estos ingredientes. Incorporar la harina tamizada. Una vez integrados todos los ingredientes, pasar a una manga con pico rizado. Disponer las galletitas dándole la forma que deseen sobre una placa enmantecada y enharinada. Llevar a la heladera durante 15 minutos antes de hornearlas. Hornearlas durante 10-12 minutos a 170°. Opcional: espolvorearlas con azúcar impalpable o bañarlas en chocolate cobertura.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/