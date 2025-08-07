La cocina familiar alcanza su punto más dulce con estas galletitas rellenas bañadas en chocolate, ideales para cocinar con chicos. La masa tierna alberga un corazón cremoso que, al cubrirse con baño de chocolate, se convierte en un bocado irresistible.

La receta es simple y divertida: las manos se ensucian un poco, pero el resultado compensa cada baño de chocolate. Con pocos ingredientes y pasos claros, es una oportunidad para compartir, aprender y disfrutar juntos.

Ingredientes para galletitas rellenas

Para la masa

180 g de harina 0000.

Una yema.

75 g de azúcar impalpable.

100 g de manteca pomada.

Esencia de vainilla.

Una pizca de sal.

Para el relleno de limón

200 g de azúcar impalpable.

2 cdas de jugo de limón.

Una cda de leche.

Relleno de chocolate

100 g de chocolate con leche.

80 g de manteca de maní.

Para la cobertura

200 g de chocolate cobertura.

Así se arman las galletitas rellenas bañadas en chocolate. Foto: Cucinare.TV.|

Procedimiento

Batir la manteca junto con la vainilla y el azúcar impalpable hasta que se forme una cremita clara. Agregar la yema y batir por un minuto. Incorporar la harina junto con la pizca de sal previamente tamizada. Mezclar con una espátula hasta integrar, bajar a la mesada y terminar de unir, pero sin amasar. Colocar la masa sobre papel film espolvoreando con un poquito de harina, envolver y llevar a la heladera durante una hora. Cuando la masa esté fría, estirar y cortar en cuadrados. Llevar a un horno precalentando a 180° durante 10 minutos aproximadamente (cuando estén levemente doradas). Para el relleno de limón , mezclar de a poco el azúcar con el jugo de limón y la leche, tiene que quede bien cremosa, ni muy líquida ni muy dura. Para el relleno de chocolate, derretir el mismo e integrarlo con la mantequilla de maní. Colocar en una manga y rellenar las tapitas con ambos rellenos. Derretir el chocolate y bañar las galletitas.

