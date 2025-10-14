El budín de chocolate es uno de esos postres que nunca falla, ya sea en el desayuno, la merienda o como broche de oro de una cena. Su sabor intenso y su textura esponjosa lo convierten en un clásico que tiene secretos para que quede húmedo y espectacular.
En esta receta, Cami Homs comparte los secretos para logra un budín perfecto, con un paso a paso práctico y fácil de seguir. Además, revela la clave para que la mezcla de secos y húmedos se integre perfectamente, logrando esa miga suave y chocolatosa que tanto gusta.
Ingredientes para budín de chocolate
- 200 g Harina 0000
- 150 g Manteca pomada
- 200 g azúcar
- 3 huevos
- 100 m leche
- 2 cdtas polvo de hornear
- 40 g cacao amargo
- 1 cda esencia de vainilla
Para la decoración
- 250 g Chocolate cobertura
- 250 g Crema de leche
- Frutillas frescas c/n
- Para los Vasos:
- Frutillas frescas/ cerezas
- Crema chantilly
- Picos
- Mangas.
La receta de Cami Homs para hacer el budín de chocolate. Cucinare.TV.
Procedimiento
- Colocar en un bowl la manteca (pomada) y el azúcar. Batir hasta lograr una crema.
- Incorporar los huevos de a uno y mezclar. Luego agregar la esencia de vainilla y batir para incorporar.
- Colocar el polvo de hornear junto con la harina y el cacao amargo.
- Tamizar dentro del bowl de a poco, sólo la mitad y mezclar bien para incorporar.
- Luego agregar la mitad de la leche e incorporar.
- Repetir con el resto de los ingredientes secos y la leche.
- Enmantecar o aceitar un molde de 25x10cm.
- Colocar toda la mezcla dentro del molde y emprolijar la superficie.
- Hornear durante 40 a 50 minutos a temperatura media (170ºC).
- Dejar enfriar y cubrir con la ganache y las frutillas.
- Para los vasitos, desarmar el budín, e intercalar en los vasos con crema chantilly y frutillas.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/