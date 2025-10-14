El budín de chocolate es uno de esos postres que nunca falla, ya sea en el desayuno, la merienda o como broche de oro de una cena. Su sabor intenso y su textura esponjosa lo convierten en un clásico que tiene secretos para que quede húmedo y espectacular.

En esta receta, Cami Homs comparte los secretos para logra un budín perfecto, con un paso a paso práctico y fácil de seguir. Además, revela la clave para que la mezcla de secos y húmedos se integre perfectamente, logrando esa miga suave y chocolatosa que tanto gusta.

Ingredientes para budín de chocolate

200 g Harina 0000

150 g Manteca pomada

200 g azúcar

3 huevos

100 m leche

2 cdtas polvo de hornear

40 g cacao amargo

1 cda esencia de vainilla

Para la decoración

250 g Chocolate cobertura

250 g Crema de leche

Frutillas frescas c/n

Para los Vasos:

Frutillas frescas/ cerezas

Crema chantilly

Picos

Mangas.

La receta de Cami Homs para hacer el budín de chocolate. Cucinare.TV.

Procedimiento

Colocar en un bowl la manteca (pomada) y el azúcar. Batir hasta lograr una crema. Incorporar los huevos de a uno y mezclar. Luego agregar la esencia de vainilla y batir para incorporar. Colocar el polvo de hornear junto con la harina y el cacao amargo. Tamizar dentro del bowl de a poco, sólo la mitad y mezclar bien para incorporar. Luego agregar la mitad de la leche e incorporar. Repetir con el resto de los ingredientes secos y la leche. Enmantecar o aceitar un molde de 25x10cm. Colocar toda la mezcla dentro del molde y emprolijar la superficie. Hornear durante 40 a 50 minutos a temperatura media (170ºC). Dejar enfriar y cubrir con la ganache y las frutillas. Para los vasitos, desarmar el budín, e intercalar en los vasos con crema chantilly y frutillas

