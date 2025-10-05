El tiramisú es uno de los postres más exquisitos y celebrados de la gastronomía mundial. Su perfecta combinación de café intenso, licor, cacao amargo y la suavidad del queso mascarpone lo convierten en el broche de oro ideal para cualquier comida.

Cami Homs, la ex participante de Bake Off que deslumbró con sus postres y tortas, comparte su versión infalible que hizo para Cucinare. Esta receta no solo es fácil de seguir, sino que está pensada para garantizar un resultado cremoso y con un sabor auténtico.

Ingredientes para tiramisú

24 vainillas.

150 g de azúcar.

125 cc de agua.

15 g de café instantáneo.

25 cc de licor de café.

600 g de queso mascarpone.

4 huevos.

200 cc de crema de leche.

120 cc de agua.

120 g de azúcar.

Cacao amargo, c/n.

La receta de tiramisú de Cami Homs. Cucinare.TV.

Procedimiento

Para el almíbar

Llevar a ebullición 150 g de azúcar y 125 g de agua. Cuando rompe hervor, dejar cocinar 3 minutos más y agregar el licor y el café. Integrar y dejar enfriar hasta que esté a temperatura ambiente.

Para la crema

Mientras se hace el almíbar, poner a batir los huevos a velocidad media en una batidora. Cuando esté el almíbar incorporarlo a los huevos en forma de hilo sin dejar de batir. Una vez agregado todo, subir la velocidad y seguir batiendo hasta que se enfríe todo. Batir la crema de leche a medio punto. En un bowl, unir los huevos y el queso mascarpone con movimientos envolventes; luego agregar la crema batida también con movimientos envolventes.

Para el armado

Disponer las vainillas en una fuente, humedecerlas con el almíbar de café, cubrirlas con la crema y repetir esto una vez más. Espolvorearlo con el cacao y terminar de decorar con el chocolate rallado. Llevar mínimo una hora a heladera. Antes de servir espolvorear con más cacao.

