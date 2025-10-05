El tiramisú es uno de los postres más exquisitos y celebrados de la gastronomía mundial. Su perfecta combinación de café intenso, licor, cacao amargo y la suavidad del queso mascarpone lo convierten en el broche de oro ideal para cualquier comida.
Cami Homs, la ex participante de Bake Off que deslumbró con sus postres y tortas, comparte su versión infalible que hizo para Cucinare. Esta receta no solo es fácil de seguir, sino que está pensada para garantizar un resultado cremoso y con un sabor auténtico.
Ingredientes para tiramisú
- 24 vainillas.
- 150 g de azúcar.
- 125 cc de agua.
- 15 g de café instantáneo.
- 25 cc de licor de café.
- 600 g de queso mascarpone.
- 4 huevos.
- 200 cc de crema de leche.
- 120 cc de agua.
- 120 g de azúcar.
- Cacao amargo, c/n.
La receta de tiramisú de Cami Homs. Cucinare.TV.
Procedimiento
Para el almíbar
- Llevar a ebullición 150 g de azúcar y 125 g de agua.
- Cuando rompe hervor, dejar cocinar 3 minutos más y agregar el licor y el café.
- Integrar y dejar enfriar hasta que esté a temperatura ambiente.
Para la crema
- Mientras se hace el almíbar, poner a batir los huevos a velocidad media en una batidora.
- Cuando esté el almíbar incorporarlo a los huevos en forma de hilo sin dejar de batir.
- Una vez agregado todo, subir la velocidad y seguir batiendo hasta que se enfríe todo.
- Batir la crema de leche a medio punto.
- En un bowl, unir los huevos y el queso mascarpone con movimientos envolventes; luego agregar la crema batida también con movimientos envolventes.
Para el armado
- Disponer las vainillas en una fuente, humedecerlas con el almíbar de café, cubrirlas con la crema y repetir esto una vez más.
- Espolvorearlo con el cacao y terminar de decorar con el chocolate rallado.
- Llevar mínimo una hora a heladera.
- Antes de servir espolvorear con más cacao.
