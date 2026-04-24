Torta Selva Negra: la receta original alemana para que salga cremosa y bien húmeda

La torta Selva Negra es una de las recetas más reconocidas de la pastelería europea y mantiene su identidad gracias a tres elementos clave: el bizcochuelo de cacao tipo genoise, la crema chantilly bien aireada y el almíbar con kirsch que le aporta humedad y aroma característico. Es una torta rendidora, ideal para ocasiones especiales.

La versión tradicional respeta el armado en capas con cerezas y un enmascarado final con crema que permite lograr una textura cremosa y equilibrada. El secreto está en embeber bien los discos y trabajar con la crema fría para que el resultado quede estable y húmedo.

Comensales 6 Ingredientes Para la Genoise de cacao 300 g huevos

g huevos 210 g azúcar

g azúcar 190 g harina

g harina 20 g cacao amargo

g cacao amargo 20 g manteca derretida Para la Crema Chantilly Un l crema de leche

l crema de leche 100 g azúcar impalpable Para el almíbar de kirsch 130 cc agua

cc agua 130 g azúcar

g azúcar 50 cc kirsch Extras 200 g cerezas

g cerezas Lajas de chocolate para decorar

La receta para preparar la Selva Negra. Cucinare..TV.

Procedimiento

Fundir la manteca y reservar. Batir los huevos junto con el azúcar hasta alcanzar el punto letra. Incorporar la harina con el cacao previamente tamizados. Mezclar la manteca fundida con una pequeña parte del batido para igualar densidades y sumar al resto de la preparación. Colocar el batido en un molde de 16 cm de diámetro y en 4 moldes de 8 cm previamente enmantecados y espolvoreados con cacao. Cocinar a 170° hasta que el bizcochuelo esté cocido. Retirar y dejar enfriar sobre rejillas. Cortar el genoise en 3 discos con cuchillo serrucho. Preparar el almíbar llevando el azúcar y el agua a hervor. Dejar enfriar, agregar el kirsch y reservar en frío. Embeber los discos con el almíbar. Batir la crema fría con el azúcar impalpable hasta obtener la crema chantilly. Armar la torta alternando discos de genoise, crema chantilly y cerezas cortadas. Repetir el armado hasta completar las capas. Colocar el último disco con la base hacia arriba y embeber nuevamente. Refrigerar la torta para que tome estructura. Enmascarar con crema chantilly y decorar con lajas de chocolate.

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