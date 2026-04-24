Torta Selva Negra: la receta original alemana para que salga cremosa y bien húmeda

La torta Selva Negra es una de las recetas más reconocidas de la pastelería europea y mantiene su identidad gracias a tres elementos clave: el bizcochuelo de cacao tipo genoise, la crema chantilly bien aireada y el almíbar con kirsch que le aporta humedad y aroma característico. Es una torta rendidora, ideal para ocasiones especiales.
La versión tradicional respeta el armado en capas con cerezas y un enmascarado final con crema que permite lograr una textura cremosa y equilibrada. El secreto está en embeber bien los discos y trabajar con la crema fría para que el resultado quede estable y húmedo.
Comensales
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Ingredientes
Para la Genoise de cacao
- 300 g huevos
- 210 g azúcar
- 190 g harina
- 20 g cacao amargo
- 20 g manteca derretida
Para la Crema Chantilly
- Un l crema de leche
- 100 g azúcar impalpable
Para el almíbar de kirsch
- 130 cc agua
- 130 g azúcar
- 50 cc kirsch
Extras
- 200 g cerezas
- Lajas de chocolate para decorar
La receta para preparar la Selva Negra. Cucinare..TV.
Procedimiento
- Fundir la manteca y reservar.
- Batir los huevos junto con el azúcar hasta alcanzar el punto letra.
- Incorporar la harina con el cacao previamente tamizados.
- Mezclar la manteca fundida con una pequeña parte del batido para igualar densidades y sumar al resto de la preparación.
- Colocar el batido en un molde de 16 cm de diámetro y en 4 moldes de 8 cm previamente enmantecados y espolvoreados con cacao.
- Cocinar a 170° hasta que el bizcochuelo esté cocido. Retirar y dejar enfriar sobre rejillas.
- Cortar el genoise en 3 discos con cuchillo serrucho.
- Preparar el almíbar llevando el azúcar y el agua a hervor. Dejar enfriar, agregar el kirsch y reservar en frío.
- Embeber los discos con el almíbar.
- Batir la crema fría con el azúcar impalpable hasta obtener la crema chantilly.
- Armar la torta alternando discos de genoise, crema chantilly y cerezas cortadas.
- Repetir el armado hasta completar las capas.
- Colocar el último disco con la base hacia arriba y embeber nuevamente.
- Refrigerar la torta para que tome estructura.
- Enmascarar con crema chantilly y decorar con lajas de chocolate.
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