Torta Pavlova de Cami Homs: el truco de la maicena para que quede húmeda en el centro

La torta Pavlova de Cami Homs es una versión simple y vistosa de este clásico que se destaca por su interior suave y húmedo. El secreto está en sumar almidón de maíz al merengue, un paso clave para lograr esa textura característica que combina crocante exterior con centro cremoso.

En esta receta, además, el relleno mezcla dulce de leche con crema chantilly y frutas frescas, lo que aporta contraste y frescura. Es ideal para preparar con anticipación y armar justo antes de servir para que mantenga su estructura y su textura perfecta.

Cami Homs, su secreto para trabajar la maciena en la Torta Pavlova. Foto: Cucinare TV

Comensales 6 Ingredientes Para la Pavlova 240 g claras

g claras 240 g azúcar

g azúcar 240 g azúcar impalpable

g azúcar impalpable Una cda almidón de maíz Para el relleno 300 g dulce de leche

g dulce de leche 300 cc crema de leche

cc crema de leche 50 g azúcar

g azúcar 30 g arándanos

g arándanos 100 g frutillas

g frutillas Hojas de menta para decorar

Procedimiento

Pavlova, una torta increíble con la receta de Cami Homs. Cucinare.TV.

Batir las claras a punto nieve e ir agregando el azúcar en forma de lluvia. Batir hasta obtener un merengue firme. Tamizar el azúcar impalpable junto a la maicena y agregar a la preparación anterior en dos partes con movimientos envolventes. En una placa con papel manteca, colocar el merengue con cuchara y dar forma redonda. Llevar a horno mínimo y hornear durante una hora y media a un horno bien bajo. Una vez que la pavlova salga del horno, esperar que se enfríe. Por otro lado, batir la crema junto al azúcar para hacer una crema chantilly. Terminar la pavlova con el dulce de leche, la crema y agregarles por último las frutillas junto a los arándanos. Terminar de decorar con hojas de menta.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/