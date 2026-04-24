Ángela Cubero, la mamá de Fabián Cubero, rompió el silencio y se refirió a su relación con Nicole Neumann, la exmujer de su hijo, con tiene a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna.

En una charla cargada de emociones, la señora dejó en claro que aunque no tiene contacto con la modelo desde la separación de Cubero, hubo situaciones que la lastimaron profundamente: “No tengo trato con Nicole. Cuando vivían juntos, sí, lógicamente”, comenzó diciendo Ángela, reconociendo que en ese entonces existía un trato normal entre ellas.

Pero la separación marcó un antes y un después, y desde ese momento, el contacto se cortó por completo. Consultada sobre si le duele escuchar comentarios de Nicole acerca de su hijo, Ángela no dudó en abrir su corazón: “Hay cosas que me dolieron y no se habló más nada del asunto”, confesó en la previa del cumpleaños de 15 de Allegra.

Ángela Cubero. Foto: Captura (América)

Sin embargo, dejó en claro que no juzga a Nicole en cuanto a su rol como mamá: “Para mí es una excelente madre”, remarcó en el ciclo de América.

Por último, a pesar de las diferencias con la modelo, la entrevistada dejó en evidencia algunas contradicciones y dolores por el trato que su hijo recibió: “A veces me duele (lo que se dice) porque conozco cómo es mi hijo. Entonces, lógico, una madre lo sufre”, cerró, a corazón abierto.

Foto: Instagram (@nikitaneumannoficial)

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FABIÁN CUBERO EXPLOTÓ SIN FILTROS CONTRA NICOLE NEUMANN POR EL CUMPLEAÑOS DE 15 DE SU HIJA ALLEGRA

Fabián Cubero volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras romper el silencio sobre el nuevo capítulo del conflicto que enfrenta con Nicole Neumann por la organización del cumpleaños de 15 de su hija Allegra.

En una entrevista con A la tarde, el exfutbolista se mostró enfático, sorprendido y, por momentos, visiblemente molesto por las declaraciones de su ex.

Según Cubero, el acuerdo entre ambos estaba completamente claro: uno se encargaba de la fiesta y el otro del viaje, algo que —aseguró— estaba pactado desde hace tiempo. Pero sus palabras reflejaron que, para él, Nicole estaría intentando modificar lo que ya estaba estipulado.

Foto: Captura (América)

“Lo que ella decía es que estaba predispuesta para asistir, pero siempre fue la fiesta con uno y el viaje con el otro. No entiendo por qué tanto conflicto”, disparó el exjugador, dejando entrever su fastidio.

Además, Fabián insistió en que el esquema estaba claro desde un principio y que él ya avanzó con la organización: “Yo ya estoy organizando el cumpleaños de 15 hace dos meses y ella, no sé, debe estar organizando el viaje, calculo. No entiendo el conflicto todavía”, afirmó.

Fabián Cubero: “Yo ya estoy organizando el cumpleaños de 15 hace dos meses y ella, no sé, debe estar organizando el viaje, calculo. No entiendo el conflicto todavía”.

Para Cubero, todo se desmadró cuando escuchó las declaraciones públicas de Nicole, donde —según él— se los dejaba mal parados a él y a su entorno: “Si lo leés así, puede ser que haya un poco de mala intención”, sostuvo.

Y cerró, tajante: “Pero si el tema ya está arreglado, eso es lo que no entiendo todavía. El concepto de por qué quiere participar de algo que no se arregló”.