Mica Viciconte decidió romper el silencio y dar su opinión sobre el delicado conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, luego de que las hijas del exfutbolista (Allegra, Indiana y Sienna) no fueran entregadas en tiempo y forma para viajar con su papá.

“Yo siempre soy partidaria de que las cosas están para cumplirse. Si yo firmo algo, creo que uno tiene que confiar en la Justicia. Calculo que la Justicia tendrá que hacer lo que tiene que hacer”, aseguró Mica en una nota que dio a Puro Show.

Sobre la frustración que generó la situación, la influencer fue clara: “Uno organiza, vos no podés depender siempre de alguien. Tenés una organización y te organizás. Fabi se fue con Luca (el hijo que tienen en común), pero no tenemos la libertad, los dos laburamos”.

Si bien trató de no entrar en detalles que puedan generar más polémica, Mica dejó en claro su incomodidad frente al incumplimiento: “No puedo opinar. Dos más dos, chicos”, cerró, marcando así su firme postura en medio de la guerra mediática y legal entre Cubero y Neumann.

Mica Viciconte: “Yo siempre soy partidaria de que las cosas están para cumplirse. Si yo firmo algo, creo que uno tiene que confiar en la Justicia. Calculo que la Justicia tendrá que hacer lo que tiene que hacer”.

Luego de que se conociera que Fabián “el Poroto” Cubero denunció a Nicole Neumann por incumplir el acuerdo que estaba establecido para estar con las hijas que tienen en común, Mica Viciconte rompió el silencio.

“No tengo nada que decir, no es un tema mío, es un tema que Fabi se está encargando con los abogados”, comenzó diciendo Mica -tal como se pudo ver en Sálvese Quien Pueda, el programa que se transmite por América- al ser consultada por la denuncia que involucra a su pareja.

Sobre si Nicole viajó dos días más tarde a propósito, Mica fue tajante: “No sé, preguntale a ella. Hace casi ocho años estoy con Fabi, esto se vuelve a repetir todo el tiempo. ¿Viste cuando tenés un álbum con todas figuritas repetidas? Bueno, esto es así. Late, late, late”.

Asimismo, consultada por si cree que Nicole aún no suelta a Cubero, Mica fue sincera: “Para mí, los dos en ese sentido ya está”. Además, reveló que muchas veces se entera de los conflictos por los medios: “Sinceramente, llega un momento que agota, sí, afecta, hace mal. Pero bueno, lo tienen que resolver ellos”.

Mica Viciconte: “Hace casi ocho años estoy con Fabi, esto se vuelve a repetir todo el tiempo. ¿Viste cuando tenés un álbum con todas figuritas repetidas? Bueno, esto es así. Late, late, late”.

Finalmente, Mica se desmarcó de cualquier intención de confrontar: “No me quiero meter, porque después dicen ‘¿qué se mete?’, entonces no digo más nada. El hombre denuncia, es un problema. Si la mujer denuncia, está todo bien”, cerró Viciconte, firme con su postura.