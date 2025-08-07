En las últimas horas se supo que Fabián Cubero volvió a llevar a la Justicia a Nicole Neumann a un año de haber firmado un acuerdo con el que supuestamente pusieron fin a una guerra de ocho años tras su separación. El futbolista dio una entrevista en la que contó detalles de su decisión.

En A la tarde, Oliver Quiroz encontró a Cubero, quien reconoció que presentó la demanda contra su ex en el marco de un nuevo desacuerdo respecto a sus hijas. “No hay nada más que eso. Simplemente están llevando adelante el tema los abogados porque hubo un grave incumplimiento y no se hizo lo que se tenía que hacer”, contó.

Nicole Neumann y Fabián Cubero

En ese sentido, Cubero confirmó que la causa de su enojo responde a que Nicole no le entregó a sus hijas menores a término, ocasionándole que pierda días de vacaciones con las pequeñas que ya había pagado y planificado.

FABIÁN CUBERO EXPLICÓ POR QUÉ DECIDIÓ LLEVAR A NICOLE NEUMANN NUEVAMENTE A LA JUSTICIA

“Teníamos planificado un viaje, o sea, ya teníamos dividido los días. Que cada uno iba a poder disfrutar las vacaciones de invierno con las nenas. Se decidió de parte de ella no traerlas el día que le correspondía y yo me perdí las vacaciones con mis hijas, y todo lo que eso conlleva: la organización de la familia, gastos y un montón de situaciones que, lamentablemente, no se pudieron dar por una decisión de ella”, señaló.

Nicole Neumann y Fabián Cubero

“Dos días antes de las vacaciones me entero de esta situación”, explicó Fabián, dando a entender que no tuvo margen de maniobra para cambiar el curso de las cosas. “Se me avisó por el mensaje que hubo un error en los pasajes, y la verdad que el tema no fue así porque ya estaba todo acordado”, recordó.

FABIÁN CUBERO DENUNCIÓ A NICOLE NEUMANN POR NO ENTREGARLE A SUS HIJAS A TIEMPO

“Ya estaba acordado de antemano de que cada uno iba a tener la posibilidad de disfrutar sus vacaciones con las nenas. Incluso yo me pedí una semana en el trabajo para poder viajar, mi familia en Mar del Plata esperando y demás. Y bueno, hubo una situación muy incómoda y muy fea, la cual la verdad que hay que ver cómo se resuelve ahora”, planteó el exfutbolista.

Respecto a las sanciones que habría pedido Cubero para Nicole, como una compensación económica y un impedimento para sacar a las niñas del país, el exfutbolista señaló que “dejó todo en mano de sus abogados”. “La verdad que me parece una falta de respeto no poder cumplir con lo que uno ya pactó, porque eso me trajo bastantes inconvenientes”, replicó.

Nicole Neumann y Fabián Cubero

“Es imposible tener diálogo en estas circunstancias. El diálogo va por los abogados y mucho más ahora. Si en el chat parental todos nos ponemos de acuerdo en algo, incluso por escrito, donde todos firmábamos después pasan estas cosas, y es muy difícil porque esto no es la primera vez que pasa y puede volver a pasar y entonces hay que encontrar soluciones”, expresó.

“Yo como padre me pido vacaciones en el trabajo para poder estar con mis hijas. Me gusta estar con mis hijas. Siempre peleo por los tiempos de poder compartir con ellas. Y eso es impagable, impagable. Yo me perdí la semana de vacaciones justamente porque lo había planificado de esa manera, porque hay un escrito, porque hay un acuerdo”, cerró Cubero.

