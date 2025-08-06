Hace un año Nicole Neumann y Fabián Cubero firmaron la paz en un histórico acuerdo impulsado por el abogado Roberto Castillo, tras ocho años de tironeos legales por la separación, pero la tregua duró poco y ahora él la denunció por incumplimiento.

En LAM, Ángel de Brito leyó el documento en el que los abogados del ex futbolista de Vélez Sarsfield presentaron a la Justicia acusando a la modelo de no cumplir con el régimen de comunicación con sus hijas según el documento firmado por ambos.

“Nicole le interrumpió las vacaciones de invierno con sus hijas menores”, agregó De Brito.

Noticia en desarrollo….

