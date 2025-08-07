Luego de que se conociera que Fabián “el Poroto” Cubero denunció a Nicole Neumann por incumplir el acuerdo que estaba establecido para estar con las hijas que tienen en común, Mica Viciconte rompió el silencio.

“No tengo nada que decir, no es un tema mío, es un tema que Fabi se está encargando con los abogados”, comenzó diciendo Mica -tal como se pudo ver en Sálvese Quien Pueda, el programa que se transmite por América- al ser consultada por la denuncia que involucra a su pareja.

Sobre si Nicole viajó dos días más tarde a propósito, Mica fue tajante: “No sé, preguntale a ella. Hace casi ocho años estoy con Fabi, esto se vuelve a repetir todo el tiempo. ¿Viste cuando tenés un álbum con todas figuritas repetidas? Bueno, esto es así. Late, late, late”.

Foto: Captura (América)

Asimismo, consultada por si cree que Nicole aún no suelta a Cubero, Mica fue sincera: “Para mí, los dos en ese sentido ya está”. Además, reveló que muchas veces se entera de los conflictos por los medios: “Sinceramente, llega un momento que agota, sí, afecta, hace mal. Pero bueno, lo tienen que resolver ellos”.

Finalmente, Mica se desmarcó de cualquier intención de confrontar: “No me quiero meter, porque después dicen ‘¿qué se mete?’, entonces no digo más nada. El hombre denuncia, es un problema. Si la mujer denuncia, está todo bien”, cerró Viciconte, firme con su postura.

LA REACCIÓN DE NICOLE NEUMANN AL ENCONTRARSE CON MICA VICICONTE Y FABIÁN CUBERO EN UN EVENTO DE SU HIJA

A pocos días de que Nicole Neumann coincidiera en un evento de su hija Sienna con Nicole Neumann y Fabián Cubero, la modelo habló a fondo de cómo vivió ese momento, en medio del conflicto que existe entre ellos.

“Como toda mamá, y como siempre digo, hace años que tomé la decisión de no hablar de nada que tenga que ver con lo familiar o con ningún conflicto que se quiera generar por afuera con ellas porque me parece que no corresponde y esa es mi manera de cuidarlas”, lanzó Nicole, en una nota que dio para Puro Show.

Además, indagada por si hubo diálogo con el padre de su hija, con quien también tiene a Allegra e Indiana, y la influencer, agregó: “El domingo fui a acompañar a Sienna, a mi hija, en su segundo concurso de salto. El primero fue a fin del año pasado que la fui a ver”. Y cerró, contundente: “Yo siempre voy a estar al lado de ella. No tengo nada que consultar a nadie para estar acompañando a mis hijas. Lo que importa son los chicos, como debe ser, para mí”.