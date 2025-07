En medio del escándalo que toca de cerca a Eugenia “la China” Suárez, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, por temas referidos a los hijos que tienen en común, Mica Viciconte rompió el silencio y opinó del tema.

“¿Te parece lógico que tanto Cabré como Vicuña hayan revocado el permiso para que los hijos puedan viajar al exterior?”, fue la consulta que le hizo un cronista a Viciconte, tal como se pudo ver en Puro Show, el programa que conducen Matías Vázquez y Pampito por eltrece.

Fue entonces que Mica, que tiene a Luca con Fabián Cubero, se sinceró: “Me parece que los nenes no son rehenes de nadie. Si los nenes están estudiando en un lugar, no pueden porque vos tenés un novio, agarrar y decir ‘me voy’. No, me parece que hay que también pensar en los chicos“.

Y sostuvo: “Si los chicos viven acá, bueno, se plantea, se habla, listo, a futuro, pero no es ‘me los llevo, me los traigo’, porque muchas veces los adultos los toman como rehenes a los chicos y el problema es ese”.

Foto: Captura (eltrece)

“No estoy en la cabeza de la China, pero no sé, solo vi el posteo que hizo y me pareció desagradable”, siguió, en referencia al letal descargo que hizo Eugenia en contra de Vicuña, con quien tiene a Magnolia y Amancio (también tiene a Rufina con Nicolás Cabré).

Por último, indagada sobre la posibilidad de dejar a su niño con el papá para viajar al exterior, Viciconte cerró, tajante: “Con el padre me quedo súper tranquila. Tiene un padre presente, un padre amoroso, Luca lo ama, así que me quedaría tranquila".

Y agregó: “Tengo que ver, yo sí me voy a la primera cambio con cualquiera. Sinceramente tengo que pensar, ver, no sé, hay muchas cosas en juego. Yo trabajo acá, son muchas cosas. Es difícil cuando estás separado, ponerse de acuerdo y a veces las cosas no fluyen y todo empeora. Y también me parece que esto termina perjudicando un montón cuando se sacó ese comunicado. Y después no hay vuelta atrás, los archivos como digo yo quedan, o sea, no se borran”.

ESCANDALOSA VERSIÓN DE ANITA ESPASANDÍN CON LOS HIJOS DE BENJAMÍN VICUÑA

En medio del escándalo que tocó de cerca a Benjamín Vicuña luego del tremendo descargo que hizo su ex, Eugenia “la China” Suárez (con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amancio) en las redes, en Mujeres Argentinas contaron una escandalosa versión que involucra a la novia del actor, Anita Espasandín.

“Quien cuidó a los hijos de Benjamín Vicuña el día sábado con la peor de las ondas, porque me lo contaron y tenemos las imágenes, es su pareja Anita Espasandín”, reveló Gustavo Méndez en el programa que conduce María Belén Ludueña por eltrece.

“Esto sucedió el día sábado, para ser precisos, en el shopping Paseo Alcorta. Fue a las 4 y 38 de la tarde. La que está bajando es Anita Espasandín, atrás está Magnolia, y atrás está la niñera que contrató la China Suárez. También esta Amancio”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

“Esto fue cuando estaban saliendo de un comercio de muebles, donde los chicos son chicos y juegan y se subían a un lado y a otro lado. Eso la puso de muy mala onda a Anita Espasandín”, siguió. Y sobre qué vínculo mantienen Anita y la China, cerró: “Lo consulté y no me respondieron. Y cuando no me responden, el que calla otorga. Evidentemente, entre ellas no está todo bien”.