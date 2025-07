En medio del fuerte conflicto mediático que se desató tras el descargo público de Eugenia “la China” Suárez contra su ex, Benjamín Vicuña, una nueva y escandalosa versión salió a la luz y pone en el centro de la escena a la actual pareja del actor, Anita Espasandín.

Además, el periodista reveló que la China Suárez y Anita Espasandín no tendrían una buena relación, ya que nunca le respondieron sobre su vínculo y “el que calla otorga”.

Durante la emisión del programa Mujeres Argentinas que se transmite por eltrece y conduce María Belén Ludueña, el periodista Gustavo Méndez reveló detalles comprometidos sobre un reciente episodio familiar: “Quien cuidó a los hijos de Benjamín Vicuña el día sábado, con la peor de las ondas —porque me lo contaron y tenemos las imágenes— es su pareja, Anita Espasandín”, aseguró.

CÓMO ES EL VÍNCULO DE CHINA SUÁREZ Y ANITA ESPASANDÍN, LA NOVIA DE BENJAMÍN VICUÑA

El periodista amplió la información detallando el contexto del tenso episodio: “Esto fue cuando estaban saliendo de un comercio de muebles, donde los chicos, como cualquier niño, jugaban y se subían de un lado al otro. Eso la puso de muy mala onda a Anita Espasandín”, relató Méndez, en referencia al gesto adusto que habría tenido la pareja de Vicuña durante la salida familiar.

Anita Espasandín y Benjamín Vicuña (Foto: @somosjecan) Por: Lucas Buchberger

Al ser consultado sobre el vínculo actual entre Espasandín y la China Suárez, el panelista deslizó una interpretación sugestiva: “Lo consulté y no me respondieron. Y cuando no me responden, el que calla otorga. Evidentemente, entre ellas no está todo bien”.

“Cuando no me responden, el que calla otorga. Evidentemente, entre ellas no está todo bien” Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas (eltrece).

Estas declaraciones suman tensión al entramado afectivo que rodea a Benjamín Vicuña, en un contexto en el que los vínculos personales y familiares parecen estar atravesando momentos de alta sensibilidad pública.

