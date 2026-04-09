La guerra entre Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mica Viciconte sumó un nuevo capítulo cargado de tensión, versiones cruzadas y emociones al límite. Esta vez, el foco estuvo puesto en Allegra, una de las hijas del exfutbolista y la modelo, tras su reciente internación y todo lo que se dijo alrededor de esa situación.

Como ocurre cada vez que estalla un nuevo conflicto entre las partes, la polémica escaló rápidamente. Indirectas, acusaciones y fuertes declaraciones volvieron a dominar la escena mediática, generando un clima cada vez más hostil. En ese contexto, Cubero terminó quebrándose públicamente.

El exdefensor no pudo ocultar su angustia al hablar de su presente familiar, de su relación con Viciconte y del conflicto constante con Neumann. Visiblemente afectado, reflejó el impacto que tienen las críticas, los rumores y la exposición mediática en su vida cotidiana.

Foto: Captura de Instagram Stories (@cubero.allegra) Por: Fabiana Lopez

Pero en medio de ese duro momento, llegó un gesto que no pasó desapercibido. En sus redes sociales, Cubero compartió una imagen muy especial: Allegra abrazando a Luca, el hijo que tuvo con Viciconte, en la parte trasera de una camioneta. La escena, cargada de ternura, fue acompañada por una sola palabra: “Hermanos...”.

Lejos de quedar ahí, la historia sumó un detalle clave. Horas después, Allegra decidió repostear la foto en su propio perfil de Instagram, en lo que muchos interpretaron como una señal de apoyo hacia su papá, luego del difícil momento que atravesó en público.

Allegra Cubero cumplió 11 años el jueves 6 de enero.

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FABIÁN CUBERO EXPLOTÓ SIN FILTROS CONTRA NICOLE NEUMANN POR EL CUMPLEAÑOS DE 15 DE SU HIJA ALLEGRA

Fabián Cubero volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras romper el silencio sobre el nuevo capítulo del conflicto que enfrenta con Nicole Neumann por la organización del cumpleaños de 15 de su hija Allegra.

En una entrevista con A la tarde, el exfutbolista se mostró enfático, sorprendido y, por momentos, visiblemente molesto por las declaraciones de su ex.

Según Cubero, el acuerdo entre ambos estaba completamente claro: uno se encargaba de la fiesta y el otro del viaje, algo que —aseguró— estaba pactado desde hace tiempo. Pero sus palabras reflejaron que, para él, Nicole estaría intentando modificar lo que ya estaba estipulado.

Foto: Captura (América)

“Lo que ella decía es que estaba predispuesta para asistir, pero siempre fue la fiesta con uno y el viaje con el otro. No entiendo por qué tanto conflicto”, disparó el exjugador, dejando entrever su fastidio.

Además, Fabián insistió en que el esquema estaba claro desde un principio y que él ya avanzó con la organización: “Yo ya estoy organizando el cumpleaños de 15 hace dos meses y ella, no sé, debe estar organizando el viaje, calculo. No entiendo el conflicto todavía”, afirmó.

Fabián Cubero: “Yo ya estoy organizando el cumpleaños de 15 hace dos meses y ella, no sé, debe estar organizando el viaje, calculo. No entiendo el conflicto todavía”.

Para Cubero, todo se desmadró cuando escuchó las declaraciones públicas de Nicole, donde —según él— se los dejaba mal parados a él y a su entorno: “Si lo leés así, puede ser que haya un poco de mala intención”, sostuvo.

Y cerró, tajante: “Pero si el tema ya está arreglado, eso es lo que no entiendo todavía. El concepto de por qué quiere participar de algo que no se arregló”.