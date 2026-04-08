El fin de semana, Allegra Cubero (15) estuvo internada por una fuerte reacción alérgica, y su breve paso por la clínica generó especulaciones sobre quién la acompañó durante esos días.

En el programa SQP, Nicolás Peralta y Ximena Capristo comentaron que Fabián Cubero habría pasado las tres noches durmiendo en un sillón de la clínica, mientras que Nicole Neumann la habría ido a ver solo por unos minutos.

Furiosa, la modelo negó la versión y demostró que acompañó a su hija los tres días y explicó por qué fue su exmarido quien la acompañó de noche.

Allegra salió a aclarar la situación mediante un contundente descargo en su cuenta de Instagram:

“Quiero pasar a aclarar que yo estuve internada (nada grave por tres días y medio). Mi mamá como mi papá me estuvieron acompañando todos los días. Mamá venía durante todo el día y papá venía a la tardecita y se quedaba a dormir conmigo", escribió la adolescente.

“Mi mamá está con mi hermanito de 1 año con el que tiene que quedarse y dormir”, continuó Allegra.

Y siguió con fuerza: “Los dos estuvieron al lado mío acompañándome siempre. Los dos por igual”.

“Me parece cualquiera que estén diciendo boludeces sobre que mi mamá solo se quedó 5 minutos y demás. Eso es MENTIRA, mi mamá me acompañó un montón", expuso la hija de Neumann, con visible malestar.

Pero la defensa de Allegra no quedó ahí: “Y sobre el video que hizo mi mamá, simplemente contó cómo fue su finde, nombró la clínica porque ahí estuvo el finde, no tiene nada de malo, no dijo nada malo ni nada, pero como siempre, le buscan lo malo a todo”.

Desmostrando carácter, Allegra Cubero agregó: “No puedo creer que hasta con situaciones serias quieran buscar problema e inventar cualquier cosa”.

“MAMÁ COMO PAPÁ, SIEMPRE AL LADO MÍO. Yo me quedo tranquila que aclare cómo fueron las cosas, el que quiera seguir creyendo las mentiras y seguir inventando, allá ustedes. Espero puedan entrar en razón y dejar de decir cosas que no son. Gracias”, cerró Allegra, aclarando los tantos en primera persona.

Allegra Cubero rompió el silencio tras su internación y desmintió rumores sobre su mamá, Nicole Neumann (captura de Instagram)