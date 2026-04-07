Nicole Neumann sorprendió a sus seguidores al revelar que el fin de semana largo estuvo lejos de ser un descanso. La modelo contó en sus redes sociales que una de sus hijas, Allegra, sufrió estuvo internada en una clínica, y enfureció a Fabián Cubero.

En un video que compartió desde el auto, Nicole se sinceró sobre cómo vivió los feriados de Pascua. “Para mí no hay nada menos vacaciones que los feriados, salvo que te hayas podido ir de viaje a algún lado”. “Estás con menos ayuda, todos los horarios desordenados y si tenés bebés chiquitos no existe el descanso, no me tiro toda la tarde a mirar series, ni cerca de eso”, relató.

Fotos: capturas eltrece y América TV

Nicole contó que el motivo de su preocupación fue la salud de una de sus tres hijas. “Estuve en la clínica porque a una de mis gordas le agarró una alergia al componente de un medicamento que estaba tomando. Lo que hubo es sol viernes y sábado todo el día y yo acompañando a mi gordita”, detalló.

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Según contó Nico Peralta en SQP, durante la internación de Allegra, Cubero se quedó a dormir las tres noches en la clínica, acompañando a su hija en todo momento ya que le correspondía cuidarla a él. “Nicole estuvo un par de horas, fue un ratito a la tarde el viernes y uno el sábado. Él no hubiese tenido problema si ella quería quedarse a dormir con la nena, pero no estuvo la voluntad”, relató Peralta, amigo de la familia Cubero y Mica Viciconte.

“Empezaron a llamar los familiares, él intentaba mantenerlo en privado para no alertar a una abuela que está a 400 kilómetros. La idea era no contarlo para no exponer a la nena. Les resulta como extraño”, explicó Peralta sobre el malestar del exfutbolista.

Fabián Cubero y Nicole Neumann (Fotos: capturas eltrece y América TV)

“Ahora viene su fiesta de 15, está atravesando la adolescencia, no querían exponerla a Allegra”, insistió Peralta. “No se entiende por qué cuatro días después cuenta eso en redes sociales cuando la idea era no contarlo”, agregó el periodista

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