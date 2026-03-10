La fecha de nacimiento de Allegra Cubero fue el 6 de enero, y como cae en plenas vacaciones el gran festejo de cumpleaños que organizan Fabián Cubero y Micaela Viciconte hace un año se postergó para que puedan estar todos, pero como Nicole Neumann se adelantó e hizo una por su lado con 100 invitados la modelo aclaró picante si le arruinó el canje a su ex.

“Vengo de haber tenido un festejo divino con mi familia, con mi hija que cumplió 15. Lo nuestro todo, toda alegría, por suerte, toda felicidad”, arrancó Nicole esbozando una sonrisa pícara.

Despreocupada siguió: “Yo disfruto nuestra vida, nuestros planes, nuestra familia. El resto si se quiere pelear o decir cosas es un tema del resto”.

Los 15 de Allegra Cubero (Foto de Instagram de Nicole Neumann)

Entonces, su hermana Geraldine fue al hueso para respaldarla: “¡Imagínate lo ridículo de que yo no pueda disfrutar con mi sobrina, por favor! Que mi abuela, que tiene 86, mi papá, mis hermanos, mis hijos, mi marido, mi sobrino no puedan bailar con Allegra. Queríamos festejar, obviamente, porque no estuvimos en Punta del Este”.

Geraldine y Nicole Neumann.

El detonante de la furia de Cubero y Viciconte

“¿Sentís que fue un enojo real porque se les cae el canje?“, le preguntaron.

El cumpleaños de 15 que le organizó Nicole Neumann a Allegra Cubero (Foto: Instagram/@cubero.allegra).

“No, ni analizo, chicos. Tengo tantas cosas en la cabeza. Hoy selecciono mucho donde pongo mi atención, mi energía en cosas que sean productivas para mí, para mi vida y sobre todo para mis hijos. El resto es resto es ruido”, replicó Neumann displicente.

En cuanto al supuesto pacto firmado de que Allegra iba a celebrar sus 15 con un viaje con ella, mientras que la única fiesta iba a ser con su papá, Nicole se despegó: “No tengo ni idea, chicos. No me interesa lo que digan”.

Mica Viciconte y Fabián Cubero (Foto de Instagram)

“Hay cosas que la verdad que están fuera de ya de la imaginación de cualquiera, me parece”.

“Son chicas y esto las afecta. Y a mí me duele en el alma, pero bueno, yo puedo controlar las cosas de mi lado solo y es lo que hago”, cerró Nicole Neumann sobre cómo vive Allegra el escándalo con Micaela Viciconte y Fabián Cubero.