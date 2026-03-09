La cuenta regresiva para los 15 de Allegra Cubero sigue sumando capítulos de tensión. Por eso, en medio de la polémica con Nicole Neumann, Mica Viciconte decidió mostrar en sus redes cómo avanza la organización de la esperada fiesta familiar.

El conflicto explotó cuando la modelo organizó un festejo propio para su hija antes del evento que ya tenía pautado Fabián Cubero, lo que, según Viciconte, perjudicó un canje que ella había cerrado con el salón. La situación generó un fuerte revuelo mediático y dejó a la familia en el centro de la escena.

Mica Viciconte mostró cómo prepara los 15 de Allegra Cubero junto a la adolescente y a Luca Cubero (Foto: captura Instagram @micaviciconte)

Este fin de semana, la pareja del exfutbolista compartió en sus historias de Instagram un video donde se la ve junto a Allegra y a Luca Cubero conversando sobre los detalles de la fiesta. “Estamos cenando en familia y hablando de los 15 de Allegra. Lo manija que ya está Luca, esa noche se va a bailar todo”, escribió el panelista Nico Peralta, que grabó la escena.

EN MEDIO DEL ESCÁNDALO CON NICOLE NEUMANN, MICA VICICONTE MOSTRÓ CÓMO SERÁN LOS 15 DE ALLEGRA CUBERO

Así, mientras el escándalo sigue creciendo, Viciconte mostró que los preparativos no se detienen y que la familia apuesta a disfrutar de la celebración a pesar de las diferencias.

En diálogo con Desayuno Americano (América), la influencer explicó por qué decidió hablar públicamente sobre el tema. “En esta situación, en todas las anteriores no salí a hablar, en esta sí, porque a mí me perjudicó en algo que yo había firmado con el salón y me parecía que era correcto que lo diga”, sostuvo Mica, dejando en claro que su enojo tiene que ver con un contrato ya cerrado.

Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mica Viciconte Foto: IG | nikitaneumannoficia | fabiancuberooficial

Según trascendió, el acuerdo familiar era que Cubero se encargaba de la fiesta de 15 y Nicole organizaba un viaje. Sin embargo, la modelo se anticipó con un festejo propio, lo que —de acuerdo a Viciconte— afectó compromisos que ya estaban firmados.

Durante la entrevista, Mica Viciconte también se refirió a los dos festejos que organizó Nicole para su hija. “En Punta del Este ya había tenido una fiesta”, contó sobre el encuentro íntimo que hubo en verano. “No hace falta que organices ahora una fiesta en paralelo, podés hacer una íntima”, diferenció la marplatense, marcando distancia con la última celebración a lo grande.

