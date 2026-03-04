El perfil bajo de José Manuel Urcera no impidió que el marido de Nicole Neumann exprese su fuerte respaldo a la modelo, tras el escándalo con Fabián Cubero por la fiesta de 15 de Allegra.

“Súper mamá”, resumió el papá de Cruz sobre su esposa, como una indirecta al exfutbolista.

De hecho, horas después Nicole compartió un video en el que comparte cómo es como madre de un niño de 1 año y medio.

Nicole Neumann y José Manuel Urcera. (instagram.com/manurcera/)

Un día en la vida de Nicole Neumann

“Paso a contarles un poco de lo que son mis mañanas”, arrancó Nicole mientras se la veía adentro de su vehículo con las manos al volante y el cinturón de seguridad puesto.

Nicole Neumann (@nikitaneumannoficial)

Luego describió: “Me levanté con Crucito, desayunamos, leímos de comer a las gallinitas y a los conejos, y me entrené”.

En ese punto, Nicole sacó la mano derecha del volante para acercarla al lente de la cámara del celular y contó: “Me estoy yendo a arreglar dos uñas que se me partieron, porque mañana tengo las fotos promo de nuestro próximo programa de streaming”.