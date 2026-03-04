El cumpleaños de 15 de Allegra Cubero se convirtió en un nuevo motivo de pelea personal, mediática y judicial entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, y ahora se supo la razón oculta de la bronca del padre de la adolescente.

“Porque la fiesta fue previa a la fiesta que venían a organizarla”, resumió Angie Balbiani.

“Lo que dicen es que si celebraban después de la fiesta que vienen organizando tanto Mika como Cubero, no se rompía la emoción de la primera vez”, continuó la panelista de Puro Show.

Los 15 de Allegra Cubero (Foto de Instagram de Nicole Neumann)

Entonces precisó: “La sensación que tienen es que ya le hicieron la fiesta, para los compañeritos volver a venir... Porque además fueron 100 personas”.

Y como Fernanda Iglesias resaltó que “fue Allegra quien quiso” tener el agasajo con la familia materna, y luego Pampito acotó que no tenía “nada de malo”, Balbiani remató: “Estamos tratando de analizar la idiotez humana”.

Los daños colaterales de la fiesta de 15 de Allegra que organizó Nicole

De todas maneras, Nancy Duré opinó: “No es la emoción solamente. Es porque se anticiparon”.

“No es lo mismo cuando vos arreglás un canje, que las fotos salgan primero en tu lugar, que después de que ya hayan aparecido en otro”, cerró Duré para graficar cómo Nicole Neumann habría perjudicado el evento que Fabián Cubero y Micaela Viciconte vienen organizando hace un año.