El deseo de Allegra Cubero de festejar su cumpleaños derivó en una guerra interminable entre sus padres, ya que si bien la gran fiesta de 15 iba a estar a cargo de Fabián Cubero y Micaela Viciconte, pero Nicole Neumann decidió hacerle su propio agasajo y ahora salió a responder los reproches de la pareja de su exmarido.

“¡¿Qué pasó?! Me siento Messi saliendo de la cancha”, bromeó la modelo de entrada al ver a los periodistas que la buscaban.

Acto seguido, se hizo la desentendida cuando le preguntaron si había visto el posteo de Viciconte. “No. Sigo a muy poquita gente”.

El cumpleaños de 15 que le organizó Nicole Neumann a Allegra Cubero (Foto: Instagram/@cubero.allegra).

Ahí le comentaron que Mica protestó por no haber cumplido los acuerdos, pero Nicole desdramatizó: “Yo siempre cumplo mi palabra. Nunca hubo nada pautado”.

Más allá de que la adolescente le había propuesto celebrar con un viaje, Nicole recordó: “Con toda la familia materna salió el tema también festejar con Ali. Hicimos nuestra fiesta, como algo súper inocente. No había ningún secreto.

Allegra Cubero con su vestido de 15 por Laurencio Adot (Foto: X/@laurencioadot).

De hecho, los Adot están haciendo en paralelo los dos vestidos hace meses, te lo pueden confirmar ellos.

Las chicanas de Nicole a Cubero y Viciconte

“No me importa (lo que dijeron), no voy a entrar en esta porque es un barro otra gente. A mí no me interesa ver nada. Ya no me sorprende nada”, se diferenció.

Ahí, un periosista apuntó: “Fabián nos dijo que tus actos eran maliciosos. ¿Qué le podías decir a esto?“.

“Sí, soy Maléfica, chicos, soy maléfica. Espero que mi hija pueda seguir disfrutando los coletazos de su fiesta que pasó con su familia materna y que después disfrute su otra familia”, cerró Nicole picante contra Mica Viciconte y Fabián Cubero.