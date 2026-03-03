Mica Viciconte le dio una contundente nota a LAM en medio de su enojo con Nicole Neumann por no respetar el acuerdo con Fabián Cubero respecto a la fiesta de 15 de su hija Allegra.
En ese marco, Karina Iavícoli le preguntó a la panelista e influencer si alguna vez pensó en terminar su relación con “Poroto” por las fuertes internas con su ex, y fue determinante con su respuesta.
¿Alguna vez Mica Viciconte pensó en terminar con Cubero por los conflictos con Neumann?
“En todo este tramo, cuando ellos se peleaban a full, ¿llegaste a decir ‘esta relación no me suma? ¿Lo dejo? Estoy viviendo tantos problemas que no aguanto más’?”, le consultó Iavícoli en vivo.
“No, nunca tuve esa duda. Cuando hay amor, tratás de intentarlo de todas maneras”, respondió Mica, firme.
Y argumentó: “Siento que los jóvenes de hoy, al toque de que les hincharon las bolas se van. Yo siento que una persona de antes soporta, aguanta y dice ‘no, siento que va a funcionar’. A mí me gustó mucho cómo es Fabi como padre. Siento que nos fortaleció”.
Pese a que su relación con Cubero nunca estuvo en jaque, Viciconte reconoció que las internas sí generaron discusiones puertas adentro. “Esto no quiere decir que no discutí con Fabi en todo este proceso, en estos ocho años. Obvio que discutí, pero a mí me gusta mucho hablar. Cuando hay amor y uno apuesta, se puede. Lo que más me enamoró de Fabi fue verlo en su rol de padre”, expuso.
Y cerró, contundente: “Hoy lo sigo diciendo, es un padre que lleva a las nenas al colegio, que les habla, les pregunta ‘¿cómo te sentís?’. Esas cosas son importantes”.