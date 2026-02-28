Allegra Cubero celebró sus 15 años el último viernes 27 de febrero con la familia de su madre, Nicole Neumann. La adolescente, que cumplió años en enero, estuvo acompañada por el marido de la modelo, Manu Urcera, también por sus hermanos, Indiana, Sienna y Cruz, su bisabuela materna y sus amigos.

La joven tuvo una fiesta llena de estilo, moda y detalles memorables que marcaron tendencia. La misma se destacó no solo por la organización y el ambiente, sino también por los looks que eligieron la cumpleañera y su familia.

El cumpleaños de 15 que le organizó Nicole Neumann a Allegra Cubero (Foto: Instagram/@cubero.allegra).

Si bien Allegra había festejado su cumpleaños el 6 de enero en Punta del Este en un evento más íntimo con familia y amigos cercanos, esta segunda fiesta organizada por su madre tuvo un carácter más glamuroso y social, generando impacto mediático y en redes sociales.

El cumpleaños de 15 que le organizó Nicole Neumann a Allegra Cubero (Foto: Instagram/@cubero.allegra).

Nicole Neumann en el cumpleaños de 15 de su hija Allegra Cubero (Foto: Instagram/@nikitaneumannoficial).

EL LOOK DE ALLEGRA CUBERO PARA SUS 15 CON NICOLE NEUMANN Y SUS HERMANAS

Allegra brilló con un vestido de Laurencio Adot de inspiración griega en tonos dorados y blancos, con escote asimétrico y falda con capas irregulares que recordaron la estética clásica reinterpretada en clave moderna.

Allegra Cubero con su vestido de 15 por Laurencio Adot (Foto: X/@laurencioadot).

Sus hermanas Indiana y Sienna optaron por vestidos fucsias vibrantes y cortes modernos, mientras que Nicole Neumann impactó con un diseño largo en rosa viejo, con falda fluida y detalles contemporáneos que reforzaron su presencia como madre y anfitriona del evento.

La celebración combinó glamour, juventud y una impronta muy personal que reflejó el estilo de la familia (Fotos: redes sociales).

Nicole celebró a su hija en todos los sentidos: desde la moda que eligieron juntas hasta los detalles pensados para que la joven viviera una noche inolvidable, llena de emoción y estilo. La fiesta incluyó momentos originalísimos, una torta de cuatro pisos que fue el centro visual del evento, rosas vivientes entre la ambientación floral, entre otras sorpresas.

El cumpleaños de 15 que le organizó Nicole Neumann a Allegra Cubero (Foto: Instagram/@cubero.allegra).

El cumpleaños de 15 que le organizó Nicole Neumann a Allegra Cubero (Foto: Instagram/@cubero.allegra).

El cumpleaños de 15 que le organizó Nicole Neumann a Allegra Cubero (Foto: Instagram/@cubero.allegra).

El cumpleaños de 15 que le organizó Nicole Neumann a Allegra Cubero (Foto: Instagram/@cubero.allegra).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.