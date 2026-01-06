Allegra Cubero cumplió 15 años y vivió una noche inolvidable junto a sus seres queridos en Punta del Este.

La encargada de organizar la celebración fue su mamá, Nicole Neumann, que eligió un restaurante para agasajar a la cumpleañera en medio de las vacaciones familiares en Uruguay.

A través de sus redes sociales, la modelo mostró la intimidad del festejo: compartió videos del momento en que Allegra sopló las velitas, rodeada de aplausos y abrazos de sus amigos y familiares.

Allegra Cubero celebró sus 15 años con su familia materna

“Feliz cumple mi amor, laviu”, escribió Nicole en sus historias de Instagram, mientras se la veía abrazando a su hija y diciéndole al oído cuánto la quiere.

Nicole Neumann con sus hijas mayores, Indiana y Allegra Cubero.

El cariño de sus hermanas y los mensajes más tiernos

La celebración también contó con la presencia de Indiana Cubero, quien le dedicó un mensaje muy especial a su hermana: “Felices XV, te adoro”, escribió la influencer junto a fotos de la infancia de ambas y un emoji de corazón.

Por su parte, Sienna Cubero, la más chica de las hermanas, no se quedó atrás y le expresó todo su amor a la quinceañera: “Feliz cumple XV. Te amo un montón. Te deseo el mejor cumpleaños del mundo”, publicó junto a un collage de recuerdos familiares.

El abrazo de Nicole Neumann con Allegra Cubero, su hija de 15 años

Nicole Neumann, la organizadora detrás de la fiesta y el vestido de los 15

El año pasado, Nicole ya había contado que estaba involucrada en cada detalle del cumpleaños de Allegra.

En una entrevista, la modelo reveló que ayudó a su hija a elegir el diseño del vestido de los 15 junto al diseñador Laurencio Adot y que también estaba organizando el viaje que la adolescente hará como parte de la celebración.

Allegra Cubero con el vestido que Laurencio Adot le diseñó para sus 15. (Foto: @nikitaneumannoficial)

“Yo siempre digo, lo que mis hijas pidan lo van a tener. Allegra quería hacer la fiesta con las dos familias juntas y yo lo primero que le dije fue que de mi lado iba a hacer lo que ella quisiera, porque es su día, su momento y yo lo único que quiero es que sea feliz”, contó Nicole sobre el pedido especial de su hija.

Además, la modelo remarcó: “Estoy encargada del diseño del vestido, con Laurencio Adot, y del viaje, que ahora se usa viajar. Y obvio que en todo lo que pueda colaborar o ayudar, lo voy a hacer, soy la mamá y son los 15 de mi hija, así que ahí estaré”.

El saludo de Lucho, el novio de Allegra Cubero. (Foto: @lucho.ferrari_)

La fiesta de Allegra Cubero fue un momento lleno de emoción, abrazos y recuerdos, en el que la familia celebró un nuevo capítulo en la vida de la joven, con Nicole Neumann acompañando cada paso de su hija en este día tan especial.