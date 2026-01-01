El 2025 terminó y las celebridades celebraron la llegada del Año Nuevo, entre ellas Pampita, Wanda Nara, Benjamín Vicuña, Lali Espósito y Pedro Rosemblat, la China Suárez y Mauro Icardi, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.
A través de sus redes sociales, cada uno compartió parte de su festejo en familia y una de las que se mostró feliz junto a su pareja, Martín Migueles, a quien le dedicó una postal especial en la que escribió: “Gracias 2025 por tanto amor verdadero”.
En sus historias no faltaron sus cinco hijos, con quienes también pasó esta fecha especial en Uruguay, tras el reencuentro con sus niñas que festejaron Navidad con Icardi y Eugenia Suáres. “Así unidos hermanos y mejores amigos para toda la vida”, expresó en una foto de los chicos en Año Nuevo.
Wanda además de mostrar su look, compartió con todos su seguidores una imagen de su casa en Uruguay donde festejaron el cierre del 2025 con un mensaje especial: “Les deseo a todos un feliz fin de año rodeados de amor, esta casa era mi sueño, la compré sola y para que mis hijos tengan un lugar donde venir cada año...”.
EL AÑO NUEVO A PURO ROMANTICISMO DE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI EN TURQUÍA
En el caso de la China Suárez y Mauro Icardi, celebraron Año Nuevo en Turquía sin sus respectivos hijos ya que cada uno de los menores quedaron con sus exparejas. La actriz y el futbolista compartieron imágenes de su cena de a dos y de sus looks, combinados en blanco, negro y rojo para Eugenia.
“Feliz año 2026. Gracias amor de mi vida por este 2025 lleno de amor y paz a tu lado. Brindo por nuestro amor, por todo lo que fuimos y por todo lo que seremos”, escribió el deportista en una publicación romántica.
La actriz por su parte, le dejó un sentido mensaje a su amor en historias de Instagram: “Feliz 2026 a mi todo. El hombre que llegó a abrazarme, rota, a amarme como nunca me habían amado. Feliz año a quien se ríe conmigo 24 horas, a quien me observa y acompaña. Nadie jamás te hará sombra. Nunca podré poner en palabras el amor que siento por vos”.
EL AÑO NUEVO DE NICOLE NEUMANN Y MANU URCERA EN PUNTA DEL ESTE
Nicole Neumann cerró el 2025 junto a todos sus hijos y su esposo, Manu Urcera, en Punta del Este. La modelo y las hijas que tuvo con Fabián Cubero se vistieron de blanco y mostraron sus looks.
Un detalle de la gran mesa familiar de la modelo dio que hablar: su hija mayor, Indiana, que hace poco oficiliazó su romance con el futbolista Thiago Silvero, lo invitó a pasar Año Nuevo y posaron todos para la postal que luego publicó Nicole.
NOTICIA EN DESARROLLO...