El verano ya tiene un protagonista confirmado en The balls, que vuelve a la pantalla de eltrece el próximo 5 de enero a las 18.30 y esta vez trae una sorpresa. El ciclo que conquistó al público con sus desafíos, juegos y caídas épicas al agua, ahora tendrá a Benjamín Vicuña como flamante conductor.

Después de una temporada con Guido Kaczka al frente, el programa apuesta a una renovación total. Vicuña deja las películas y series y se pone al frente de este desafío y promete imprimirle su propio estilo a un formato que ya es un clásico del entretenimiento internacional.

La nueva temporada de The balls se perfila como uno de los grandes hits del verano. A pesar de su agenda cargada, Vicuña ya organizó sus compromisos para poder grabar el programa sin descuidar su vida personal y profesional.

Benjamín Vicuña en The Balls (Prensa: eltrece)

VUELVE THE BALLS CON BENJAMÍN VICUÑA COMO CONDUCTOR Y ESTRENA EL PRÓXIMO 5 DE ENERO A LAS 18.30: DE QUÉ SE TRATA EL JUEGO

En The Balls, dos equipos conformados por cinco concursantes que se conocen entre sí deberán contestar correctamente la mayor cantidad de preguntas, y hacerlo con mucho cuidado para evitar caer al agua.

Guido Kaczka relató cómo es la dinámica del ciclo en una entrevista que le brindó a Puro Show en el estreno del ciclo, en marzo. “La única manera de ganar dinero es salir seco. O sea, estar seco es la única manera de ganar plata”, sentenció.

“Incluso en el equipo que pierde, los que se mantuvieron secos se llevan plata”, agregó Guido. “Las preguntas tienen una característica. Si son muy difíciles y la contestás mal, de algún modo no pasa nada. Te justifican. ¿Qué le molesta contestar mal? La fácil. Porque uno siente, se siente obligado. Dice, ‘yo lo debería saber’”, cerró Guido Kaczka.

