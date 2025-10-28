La televisión argentina se prepara para un debut que promete dar que hablar: Benjamín Vicuña será el nuevo conductor de las noches de verano en El Trece. El reconocido actor chileno se pondrá al frente de “The Balls”, el ciclo que este año condujo Guido Kaczka y que ahora tendrá una nueva etapa con el actor como figura central.

Según detalló Pampito en Puro Show, la producción ya tiene todo listo para arrancar: “Comienzan a grabar el tres de noviembre, van a grabar 40 capítulos”. El programa, que se verá en el prime time de enero, apunta a convertirse en uno de los grandes atractivos del verano.

El jueves, Vicuña tiene una reunión clave con la producción para ultimar detalles. “Ya están viendo los looks que va a usar Vicuña”, contó el conductor de las mañanas de eltrece, anticipando que el actor tendrá un rol protagónico no solo frente a cámara, sino también en la estética del ciclo.

Arranca The Balls con Benjamín Vicuña (Foto: captura de eltrece).

Por cuestiones de agenda, la grabación no arrancará de inmediato: “No graban antes porque él tiene que viajar a un festival en Mar del Plata”, explicó el panelista. Además, en noviembre, recibirá la visita de los hijos que tiene con la China Suárez, quienes vienen de Turquía, por lo que también ajustará el cronograma: “Esos días van a estar menos horas de grabación, porque hay que pasar tiempo con los chicos”.

“THE BALLS”: EL NUEVO DESAFÍO DE BENJAMÍN VICUÑA EN LA TV ARGENTINA

El formato de “The Balls” ya fue probado con éxito por Guido Kaczka y ahora tendrá el sello personal de Benjamín Vicuña. El ciclo, que irá en el horario central de eltrece, buscará conquistar a la audiencia con juegos, entretenimiento y la impronta del actor chileno, que se anima a un rol completamente distinto al que mostró hasta ahora en la pantalla local.

La expectativa es alta y la producción ya trabaja a contrarreloj para que todo esté listo para el gran estreno en enero. “Me encanta, The Balls. Me gusta mucho”, cerró Pampito, entusiasmado con la llegada de Vicuña a la conducción.

