En medio de un nuevo capítulo de tensión que mantendría con Benjamín Vicuña -con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amancio- Eugenia “la China” Suárez compartió en sus redes una serie de imágenes que muchos interpretaron como una clara respuesta al conflicto.

Según había revelado el periodista Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas horas atrás, la actriz le habría pedido a su ex extender la estadía de sus hijos en Turquía: “Había un acuerdo de 30 días en Turquía y 10 en Argentina”, detalló.

El pedido habría generado una fuerte reacción en el actor, que se habría molestado con la solicitud: “Están bloqueados nuevamente porque Vicuña se enojó. Aprovechando la buena onda que había, ella le fue a pedir más días con los chicos”, agregó el periodista.

Poco después de que se conociera esta información, la China publicó en sus historias de Instagram tres fotos en blanco y negro, donde se la ve disfrutando de una fogata junto a sus hijos, en un clima cálido y familiar. De hecho, en una de las postales se ve a su pequeño acompañado de su pareja, Mauro Icardi, que resumió con un emoji de corazón rojo, un gesto sutil pero lleno de significado.

WANDA NARA DESTROZÓ A LA CHINA SUÁREZ AL HABLAR DE SUS HIJAS CON MAURO ICARDI

Wanda Nara volvió a encender la polémica al hablar sin filtros sobre la posibilidad de que sus hijas regresen a Turquía junto a Mauro Icardi, quien está instalado en Estambul junto a su pareja Eugenia “la China” Suárez.

En el programa de streaming de Olga, la empresaria fue contundente y lanzó una frase que sonó como un misil dirigido a la China Suárez, recordando el escándalo que las enfrentó años atrás.

Todo comenzó cuando en el programa le preguntaron si existía la posibilidad de que sus hijas volvieran a Estambul para vivir con su padre. Fiel a su estilo frontal, Wanda respondió sin vueltas: “La restitución, esa famosa de la que hablan, es que vuelvan mis hijas a vivir allá, pero conmigo”, comnezó diciendo, tal como se pudo ver en Puro Show.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

Ante la repregunta sobre si existiría alguna posibilidad de que ella regresara a Turquía, la mediática fue terminante y cerró, sin filtro: “No hay manera de que mis hijas vivan con la que fue la amante de él y actual (ahora), y no tengan a su mamá”.