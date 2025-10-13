Lejos de los escándalos mediáticos que suelen rodearlos, China Suárez y Mauro Icardi disfrutaron de un día libre en Estambul y lo compartieron con sus seguidores bajo la frase: “Un domingo en el Bósforo”.

La pareja se mostró relajada, sonriente y cómplice, en un paseo que reflejó su buena sintonía y la calma que atraviesan en este momento.

Las fotos del día libre de China Suárez y Mauro Icardi: “Un domingo en el Bósforo” . Crédito: Instagram

Para la ocasión, tanto la actriz como el futbolista apostaron por un total black look que resaltó su estilo y conexión. La China Suárez eligió un conjunto cómodo y urbano en tonos oscuros, mientras que Mauro Icardi acompañó con un atuendo similar, logrando un match perfecto entre ambos.

Una postal en blanco y negro de Mauro Icardi junto a Amancio Vicuña llamó la atención en redes.

EL NUEVO LOOK DE MAURO ICARDI

Además de las postales románticas, llamó la atención el cambio de imagen del delantero del Galatasaray. Mauro se mostró con el pelo más corto, un tono rubio más claro y un peinado distinto al habitual.

El nuevo estilo sorprendió a sus fans y generó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos destacaron su renovación estética.