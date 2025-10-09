En plena etapa de crecimiento personal y profesional, Marta Fort sigue consolidándose como una figura dentro del mundo de la moda y el espectáculo.

La hija de Ricardo Fort, que este año celebró la compra de su primer departamento y su incursión como modelo, volvió a llamar la atención con sus declaraciones en La Jaula de la Moda.

Invitada al ciclo conducido por El Pollo Álvarez, la joven fue consultada por los looks de La China Suárez y Mauro Icardi, una de las parejas más mediáticas del momento. Su respuesta, directa y sin vueltas, no pasó desapercibida: “Sí, se visten bastante básicos los dos. No se visten mal, pero bien… no se visten mal”.

Ante el comentario del conductor sobre el cambio de estilo de la actriz —“La China cambió, antes era del buzo oversize, ahora está más lisa”—, los panelistas sumaron que ella “se adapta a su novio”. Fue entonces cuando Fabián Medina Flores intervino con ironía: “Tengo una amiga que hizo lo mismo: nunca había leído un libro y cuando se puso de novia, se compró anteojos”.

Aunque en un principio Marta eligió mantenerse al margen, terminó reafirmando su postura con una frase que rápidamente se volvió viral: “No se visten mal, se visten igual que cualquier persona un día normal”.

Marta Fort marcó tendencia con su look de cumpleaños. (Foto: Instagram/@martacfort)

Medina Flores coincidió con ella y remató: “Ellos no ofrecen moda nunca. Y ella menos, ya está”. Marta, fiel a su estilo, defendió a Icardi argumentando que “él es más de look futbolista”.

MARTA FORT SOBRE LOS ROMANCES CON FUTBOLISTAS

Antes de despedirse, el Pollo Álvarez cambió de tema y quiso saber más sobre su vida sentimental. “¿Estás en pareja? ¿Te tiran onda por Instagram? ¿Algún futbolista?”, le preguntó. Marta respondió entre risas: “No, no estoy en pareja. Sí, hay gente que me encara, pero los futbolistas no son mi palo… igual, nunca digo nunca”.