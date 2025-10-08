Mauro Icardi volvió a ser noticia, pero esta vez no por sus goles. Luego de su escapada romántica a Madrid junto a Eugenia “la China” Suárez, el futbolista del Galatasaray recibió una lluvia de críticas por parte de los fanáticos del club turco, que cuestionaron su compromiso con el equipo.

El delantero publicó una serie de fotos junto a la actriz en la capital española, donde se los ve acaramelados y sonrientes. En una de las imágenes, Icardi abrazó a la China mientras descansaban al aire libre y acompañó el posteo con una frase cargada de romanticismo: “Te elijo con la tranquilidad de que también te elegiría mañana”, escribió el jugador, sumando un corazón rojo y mencionando a su pareja.

La declaración de amor no pasó desapercibida y, aunque muchos seguidores celebraron la relación, otros lo criticaron con dureza por haber viajado justo después de volver a las canchas tras nueve meses de inactividad.

Ante el revuelo, Icardi decidió ponerle fin a la polémica y emprendió el regreso a Estambul. En sus historias, compartió un video desde su avión privado con un escueto mensaje: “Back home”.

ELBA MARCOVECCHIO ADELANTÓ LA PRÓXIMA JUGADA DE MAURO ICARDI CONTRA WANDA NARA

El enfrentamiento judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo. En una entrevista con Puro Show, Elba Marcovecchio, representante legal del delantero, habló sin rodeos sobre la exposición mediática del caso y adelantó cuál será el próximo paso del futbolista en medio de la guerra con su expareja.

“Me parece que fue una exposición de una criatura, que no quiero nombrar para no caer en eso que tantas veces decimos: la exposición de los chicos en forma directa o indirecta genera daño a los niños y también a quien es denunciado. Mauro lo sufrió mucho”, sostuvo la abogada, en referencia a los recientes posteos de Wanda.

Al ser consultada por el origen del conflicto, Marcovecchio aclaró: “La denuncia la hacen Maxi López y Wanda Nara. Los dos lo hacen en forma conjunta”. Y explicó cómo funciona el procedimiento judicial: “El colegio informa una situación y la justicia investiga si tiene o no magnitud”.

Además, la letrada confirmó que Icardi prepara acciones legales: “Tenemos instrucciones de Mauro. No vamos a precisar exactamente el tipo de acciones que vamos a hacer. Todo esto es muy reciente, pero sí tenemos instrucciones de iniciar acciones”.

Finalmente, sobre la posibilidad de que el futbolista viaje a la Argentina, Marcovecchio fue cauta y cerró: “Por él, viene dentro de tres minutos a ver a sus hijas, pero no creo que eso sea tan fácil“.