La China Suárez tomó la contundente decisión de mudarse a Turquía con Mauro Icardi, y con ella se llevó a sus hijos Rufina, Amancio y Magnolia, que regresan cada 20 días al país a ver a sus padres, ya sea con ella o con su mamá.

Sin embargo, en las últimas horas, la actriz dejó ver en sus redes sociales que sus decisiones respecto su carrera han dado un vuelco tras unir su vida a la de Mauro Icardi, y por eso en las últimas horas se vio en sus redes sociales el vuelco que le dio a su faceta laboral.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

En las últimas horas se supo que la China volverá a Argentina en noviembre para comenzar la promoción de su nuevo film para una conocida plataforma que ya le ha producido sus últimos trabajos, y en ese marco, ella hizo un cambio en sus redes que no pasó inadvertido.

LA CONTUNDENTE DECISIÓN ARTÍSTICA DE LA CHINA SUÁREZ TRAS IRSE A VIVIR CON MAURO ICARDI A TURQUÍA

Fue Nahuel Saa (La Criti) quien puso énfasis en la decisión de Eugenia de dejar de lado, una vez más, su carrera musical. Tras su paso por Casi Ángeles, la China intentó volver a la música con los covers de los temas Trátame suavemente y You know I’m no good de las películas Abzurdah y El hilo rojo.

La decisión que tomó la China Suárez con su carrera (Foto: captutas Instagram @lacritiok)

Sin embargo, ninguna de esas versiones logró ubicarse entre los charts argentinos pese a escándalos mediáticos como el del “Motorhome gate” y por eso la actriz lo intentó una vez más, impulsada por el “Wandagate” en 2022.

En esa etapa, la China formó pareja con Rusherking, con quien lanzó el tema “Hipnotizados” y, tras la separación del cantante santiagueño, continuó haciendo dúos con El Polaco y Rodrigo Tapari, entre otros. Pero la falta de reconocimientola habría hecho tomar la decisión de borrar el “cantante” de sus redes sociales habría respondido a esta tendencia.

