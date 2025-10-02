Juariu reveló un nuevo detalle del “Wandagate” y apuntó a una posible traición a Wanda Nara.

La periodista especializada en rastrear movimientos de famosos sorprendió en redes sociales al vincular a la China Suárez con contactos que, hasta hace un tiempo, estaban ligados al emprendimiento de cosmética de la mediática empresaria argentina.

El tema cobró fuerza luego de que se confirmara que la actriz está a punto de lanzar Mitsumori, su propia línea de productos de belleza.

Según expuso Juariu en sus historias de Instagram, la ex Casi Ángeles habría recurrido a personas que anteriormente trabajaron junto a Wanda Nara en Wanda Cosmetics.

La revelación volvió a encender las especulaciones en torno al conflicto que en 2021 marcó al espectáculo argentino.

El nuevo descubrimiento de Juariu sobre el “Wandagate” y la traición que sufrió Wanda Nara | Créditos: instagram @juariu

DETALLES DE LA TRAICIÓN A WANDA NARA

En una serie de posteos, la influencer mostró cómo la China compartió imágenes desde el estadio del Galatasaray, en Turquía, acompañada de un grupo de colaboradores.

Tras un análisis, Juariu señaló que varios de esos rostros coincidían con integrantes del equipo que había acompañado a Wanda en su etapa como empresaria cosmética.

Para respaldar sus dichos, publicó una captura de un posteo de Zaira Nara de 2022 donde aparecía el mismo staff junto a su hermana.

“Felicitaciones Wanda Nara y Wanda Cosmetics con todo este equipo que amo”, había escrito Zaira en aquel entonces, destacando la labor de los profesionales que ahora fueron vistos con la China Suárez.

La comparación generó un aluvión de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron esta coincidencia como una nueva muestra de tensión en la relación entre ambas figuras.