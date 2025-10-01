Wanda Nara no dejó pasar las versiones que circularon donde insinuaron que se había “robado” el premio Martín Fierro 2025. La conductora de Bake Off Famosos decidió despejar todas las dudas y responder de manera contundente.

En su cuenta de X (antes Twitter), Wanda compartió el tuit oficial de Telefe anunciando el triunfo del programa y sumó un mensaje más que elocuente: “Gracias Telefe por darme la posibilidad de tenerlo en mi casa. Ya está entre todos mis premios. Vamos por muchos más”, comenzó diciendo.

“Martín está en casa”, agregó, con un emoji de un coraoncito rojo, lo que muchos entendieron que tal vez hacía un juego de palabras en referencia a Martín Migueles, con quien estaría comenzando una nueva historia de amor.

De esta forma, la empresaria y figura televisiva aclaró que el galardón pertenece al ciclo que condujo y que se suma a su vitrina personal, en calidad de conductora del formato ganador.

Wanda Nara: “Gracias Telefe por darme la posibilidad de tenerlo en mi casa. Ya está entre todos mis premios. Vamos por muchos más. Martín está en casa”.

LOS PRODUCTORES DE BAKE OFF FURIOSOS CON WANDA NARA: “SIEMPRE JUEGA AL LÍMITE”

Los premios Martín Fierro 2025 siguen generando repercusiones y, en esta oportunidad, el foco está puesto en Wanda Nara. Según contó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, las autoridades de Telefe y la producción de Bake Off habrían quedado furiosas con la conductora por quedarse con el galardón.

“Una persona muy grosa de Telefe me dijo que los productores de Bake Off estaban indignados con Wanda. La quieren matar. No puede ser que siempre juegue al límite”, comenzó diciendo la conductora del ciclo de América en vivo.

Yanina explicó que el enojo estaría vinculado a que el premio fue tomado como un logro individual de Wanda, cuando en realidad el ciclo depende de un enorme equipo detrás. “Bake Off no es Wanda. Es un formato armado, donde ella está editada", lanzó la presentadora.

“Los que cocinan son los participantes, el jurado pone todo y hay una producción gigante detrás”, agregó. Y cerró, tajante.“No se puede afanar el Martín Fierro, es compartido”.

¡Tremendo!