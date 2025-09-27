Wanda Nara volvió a ser protagonista en redes sociales con una de sus postales frente al espejo, aunque en esta oportunidad no solo fue su look lo que generó comentarios.

La empresaria lució un vestido ajustado de lentejuelas plateadas que realzó su figura y confirmó, una vez más, su habilidad para combinar glamour con seguridad en cada aparición pública.

El brillo del atuendo capturó rápidamente la atención de sus seguidores, pero un detalle en el fondo de la foto terminó robándose parte del protagonismo: un gran labubu, uno de los objetos de colección más codiciados del momento.

Este elemento, que ya se ha convertido en tendencia global, apareció estratégicamente detrás de Wanda y no pasó inadvertido.

WANDA NARA DESLUMBRÓ FRENTE AL ESPEJO PERO UN DETALLE LLAMÓ LA ATENCIÓN

El vestido, con su efecto metálico y su silueta ceñida, transmitió elegancia y modernidad, mientras que el labubu aportó un contraste divertido y original.

Wanda Nara impresionó frente al espejo con un vestido: qué detalle la opacó | Créditos: Instagram @wanda_nara

Esa combinación de lo sofisticado con lo lúdico generó una ola de reacciones, confirmando que cada detalle en las publicaciones de Wanda está calculado para impactar.