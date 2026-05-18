En la antesala del estreno de la comedia Sottovoce, que llegará al teatro El Nacional Sancor Seguros el 21 de mayo, Moria Casán entrevistó a Adrián Suar y no dejó pasar la oportunidad para hacerle un pícaro reclamo al actor, productor y gerente de programación de eltrece.

“A mí me llamaste un poco tarde. Tenías miedo de que con mi luz te opacara. Un poco más y me voy del planeta”, lanzó Moria entre risas.

Suar siguió el juego y respondió con humor: “Es verdad, porque somos los dos mucha luz… Pero qué lindo fue el encuentro. Cuando te llamé para hacer la película (Yo, Narciso), decía: ‘Ojalá que me diga que sí’”.

Lejos de quedarse ahí, la conductora redobló la apuesta: “No es que me llamaste, fue un imperativo. Me dijiste: ‘Nosotros ya escribimos algo para vos, no me podés decir que no’. Y yo dije: ‘Bueno, divino’. Te agradezco… La pasamos bomba”.

Moria Casán, mano a mano con Adrián Suar (captura de eltrece)

Moria Casán habló de su desembarco en las mañanas de eltrece

Durante la entrevista, Moria también aprovechó para agradecerle a Adrián Suar por haber confiado en ella para conducir un programa matutino, un desafío completamente distinto en su extensa carrera televisiva.

“Todo el mundo me dice que este es mi prime, sobre todo en la tele. Hice tantas cosas, de tarde y de noche, pero ahora hay un redescubrimiento”, expresó la diva.

Luego, fiel a su estilo, remató con una frase que descolocó a Suar: “Para vos fui virgen, bebé… porque me pediste para la mañana”.

Entre risas, el productor le respondió: “Yo tenía miedo de que te despertaras. Te agradezco la buena energía porque le diste a la mañana de eltrece algo tan lindo”.