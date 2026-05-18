Paulo Dybala cerró un ciclo inolvidable en Italia al disputar su último partido oficial con la camiseta de la Roma.

En medio de la ovación de todo el Estadio Olímpico, la gran figura de la jornada terminó siendo el círculo íntimo del jugador, que saltó al campo de juego para contenerlo en un momento de muchísima nostalgia.

El foco de atención de todos los fanáticos estuvo puesto en el álbum íntimo que publicó en Instagram. En las imágenes se puede ver el crecimiento de la pequeña Gia, la beba de la pareja, quien se robó todas las miradas.

El emotivo álbum de fotos de los Dybala Por: Instagram @paulodybala

“Anche se non c’era il mio amico.. mi sono divertito lo stesso 🤪😎 Magica Roma (Incluso si mi amigo no estuviera por aquí... Me divertí de todos modos 🤪😎 Roma mágica)“, escribió.

EL ÁLBUM ÍNTIMO DE LOS DYBALA

La secuencia de imágenes dejó en claro que la prioridad del delantero cordobés es su hogar. En las fotos familiares de los Dybala, se observa a un Paulo sumamente emocionado, abrazando y besando a su esposa en el círculo central de la cancha mientras los hinchas todavía coreaban su nombre desde las tribunas.

“Ti amiamo”, fue la dedicatoria que conmovió a la comunidad de Instagram.

El emotivo álbum de fotos de los Dybala Por: Instagram @paulodybala

El posteo rápidamente se llenó de comentarios de aliento y felicitaciones por parte de otras figuras del espectáculo y el deporte.

Mientras el futbolista define cuál será el próximo destino para su carrera profesional, las postales familiares ratifican que, más allá de los rumbos que tome el mercado de pases, la Joya cuenta con el mejor equipo posible para afrontar los nuevos desafíos.