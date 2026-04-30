Paulo Dybala abrió su intimidad como pocas veces y sorprendió al contar detalles inéditos de su relación con Oriana Sabatini, desde el primer acercamiento hasta la consolidación de la familia que hoy formaron junto a su hija.

En una charla distendida con Joaquín “Pollo” Álvarez, el futbolista repasó los comienzos del vínculo y dejó en claro que el deseo de ser padre siempre estuvo presente, aunque no fue una decisión inmediata en la pareja.

“Yo siempre quise ser papá, al principio ella me puso un freno y después bueno, llevamos casi ocho años. A medida que pasaron los años se fue blanqueando el hecho de formar familia”, confesó, evidenciando cómo la relación evolucionó con el tiempo.

PAULO DYBALA Y ORIANA SABATINI: DEL PRIMER MENSAJE A FORMAR UNA FAMILIA

Lejos de una historia impulsiva, el jugador explicó que todo se fue construyendo paso a paso. La llegada de su hija marcó un antes y un después, aunque también dejó en claro que en los preparativos tuvo un rol más relajado.

“Lo mío fue más compartir una opinión sobre el nombre de la bebé, lo eligió Oriana”, contó entre risas. Y agregó: “Ya tenemos la habitación de Gia armada, no tomé muchas decisiones sobre eso”.

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EL ROL DE CATHERINE FULOP EN LA FAMILIA

Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando habló de Catherine Fulop. Lejos de cualquier distancia, Dybala fue categórico al describir el vínculo con su suegra.

“Catherine es una abuela involucrada, súper. Es una genia, está en todo, súper disponible y pendiente”, expresó.

Además, remarcó que el acompañamiento es compartido: “Mi mamá también trata de ser parte del otro lado. Las dos abuelas están con mucha ansiedad”.