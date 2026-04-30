El 29 de abril, la expulsión de Solange Abraham de Gran Hermano Generación Dorada sorprendió tanto a los participantes como a la audiencia. En una salida cargada de tensión, la jugadora dejó una fuerte advertencia contra Emanuel Di Gioia, con quien había construido una alianza dentro de la casa.

El Big reunió a todos los jugadores y anunció en vivo, por Telefe, que Sol debía abandonar la casa de inmediato. Según explicó la producción, la decisión se tomó porque la participante estaba “deshonrando” la casa y el reality, tras manifestar reiteradas veces en el confesionario su deseo de irse por extrañar a su hija.

Expulsada de Gran Hermano, Solange Abraham lanzó una bomba explosiva antes de irse (captura de Telefe)

Expulsada de Gran Hermano, Solange Abraham lanzó una bomba explosiva antes de irse

Antes de cruzar la puerta, Solange se despidió de sus compañeros con emoción: “Gracias, chicos. Es algo que vengo hablando hace mucho con Gran Hermano. Mis compañeros ya lo saben. Extraño mucho a mi hija”.

Luego agregó: “Que gane el mejor. Chau, disfruten. Estar lejos de mi hija me cuesta muchísimo. Edu, seguí por el mismo camino”.

Sin embargo, en sus últimos segundos dentro del juego, lanzó una fuerte acusación que encendió la polémica: “No confíen en Ema, los usa para sacarles información. Y Dani, no bailes más con él porque después se burla con que le apoyás la cola”.

Finalmente, cerró con una frase tajante que dejó a todos en silencio: “No confíen, chicos. Si me traicionó a mí después de conocernos hace 15 años, Zunino, olvídate”.

Emanuel Di Gioia de Gran Hermano (captura de Telefe)

La explosiva despedida de Solange Abraham suma un nuevo capítulo de tensión en esta edición de Gran Hermano, donde las alianzas y traiciones siguen marcando el rumbo del juego.