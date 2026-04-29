Noche explosiva en Gran Hermano: Generación Dorada. Santiago del Moro sorprendió a todos con un anuncio que cambió por completo la dinámica del juego: una placa de nominados casi total.

“¡Atención país, mundo, ha pasado algo tremendo!”, lanzó el conductor en vivo, anticipando el giro inesperado. Y no exageraba: tras una votación que no alcanzó el mínimo esperado, la casa quedó prácticamente completa en riesgo.

Del Moro detalló la situación: “Emanuel Di Gioia y Luana Fernández ya están fulminados (por Manuel “Manu” Ibero después de que la nueva líder de la casa, Tamara Paganini, le diera ese beneficio)”, y luego enumeró al resto de los jugadores que recibieron votos. Pero el dato clave fue otro: “Eran mínimo 8, por ende, todos a placa menos Tamara Paganini, la líder”.

Foto: Captura (Telefe)

“Son 24 horas de voto positivo… es quién querés que continúe en la casa. ¿A quién bancás? ¿Cuál es tu favorito?”, detalló Del Moro. Luego, el sistema cambiará nuevamente a voto negativo.

Sí, una placa histórica. Absolutamente todos los participantes quedaron nominados, excepto la líder de la semana, que logró salvarse y asegurarse un lugar en la próxima instancia.

Con esta jugada, el poder pasa completamente al público, que deberá decidir quiénes siguen en carrera (entre Emanuel, Luana, Cinzia Francischiello (que ingresó tras la expulsión de Sol “Solange” Abraham), Danelik Galazan, Daniela de Lucía, Eduardo Carrera, Grecia Colmenares, Juani Car, Gladys “La Bomba” Tucumana, Lolo Poggio, Manuel Ibero, Nazareno Pompei, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Catalina “Titi” Tcherkaski, Gisela “Yipio” Pintos, Yanina Zilli y Franco Zunino) en una de las placas más multitudinarias de la historia del reality de Telefe.

¿Quién será el próximo en abandonar Gran Hermano: Generación Dorada?

Foto: Captura (Telefe)

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SOL ABRAHAM FUE EXPULSADA DE GRAN HERMANO, TIRÓ VARIAS BOMBAS ¡Y CINZIA INGRESÓ EN SU LUGAR!

Noche explosiva en Gran Hermano: Generación Dorada. Solange “Sol” Abraham fue expulsada de la casa tras manifestar reiteradamente su intención de abandonar el juego. Sin embargo, la jugadora no se fue en silencio... ¡Y Cinzia Francischiello entró en su lugar!

Todo comenzó cuando la voz de Gran Hermano reunió a los participantes y lanzó un comunicado lapidario: consideró su actitud como “una deshonra al juego” y decidió que debía abandonar la casa de manera inmediata: “Millones de personas quisieran estar en su lugar”, remarcó, marcando el tono de una salida sin retorno.

Visiblemente movilizada, Sol explicó los motivos de su decisión: “La verdad que el motivo es que extraño mucho a mi hija”, confesó, dejando en claro que la distancia le resultaba insostenible.

Foto: Captura (Telefe)

Pero cuando parecía que la despedida iba a ser tranquila, todo cambió. Antes de cruzar la puerta, la ahora exparticipante lanzó una serie de advertencias que sacudieron la convivencia: “No confíen en Ema (Emanuel Di Gioia), que los usa para sacarles información”, disparó sin filtros. Y redobló la apuesta con otra frase que generó shock: “Si me traicionó a mí después de conocernos hace 15 años… olvídate”.

Sus palabras cayeron como una bomba dentro de la casa, dejando a varios jugadores expuestos y generando un clima de máxima tensión.

Sin embargo, el juego no da respiro. Al mismo tiempo que cruzaba la puerta giratoria, el reality sorprendió con un ingreso inmediato: Cinzia entró a la casa para ocupar su lugar, en un giro que promete reconfigurar alianzas y estrategias.

¡Qué momento!