Una nueva polémica sacude a Gran Hermano y tiene como protagonista a Brian Sarmiento, uno de los participantes más controversiales de la actual edición.

En las últimas horas, una imagen tomada dentro de la cocina de la casa comenzó a circular con fuerza en redes sociales y generó una ola de indignación entre los seguidores del programa.

La captura, difundida inicialmente en X, muestra al exfutbolista Brian Sarmiento inclinado sobre la bacha mientras manipula utensilios y un plato.

Escándalo total en Gran Hermano: Brian Sarmiento fue acusado de escupir la comida de sus compañeros(Foto: gentileza Telefe)

REPUDIABLE GESTO DE BRIAN SARMIENTO

Aunque no existe confirmación oficial sobre lo ocurrido, la reacción del público fue inmediata. “No es la primera vez que lo hace”, “Qué asco”, “Es inmundo” y “Tienen que sancionarlo ya” fueron algunos de los mensajes que dominaron la conversación digital, donde el repudio creció minuto a minuto.

Escándalo total en Gran Hermano: Brian Sarmiento fue acusado de escupir la comida de sus compañeros

El episodio llega en un momento especialmente sensible para Sarmiento dentro del reality. En las últimas semanas, el jugador acumuló críticas por distintos cruces, comentarios filosos y estrategias que generaron divisiones tanto dentro de la casa como afuera.

Esta nueva polémica profundizó el rechazo de parte del público, que comenzó a exigir que la producción investigue lo sucedido y evalúe posibles sanciones si se comprobara alguna conducta indebida vinculada a la manipulación de alimentos, un tema particularmente delicado en el contexto de convivencia extrema que propone el programa.