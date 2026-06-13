Antonela Roccuzzo volvió a convertirse en inspiración fashion, esta vez desde Disney. A través de sus historias de Instagram, la influencer y empresaria compartió imágenes de su paseo por el famoso parque temático, en el marco del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 26™, donde apostó por un look deportivo, cómodo y con detalles que captaron todas las miradas.

Frente al icónico castillo de cuento de hadas, Antonela posó sonriente con un conjunto ideal para disfrutar de una jornada de largas caminatas, atracciones y actividades al aire libre. Su elección combinó funcionalidad y tendencia, dos claves fundamentales para quienes visitan los parques temáticos.

¿Qué look eligió Antonela Roccuzzo para recorrer Disney?

La rosarina apostó por una musculosa cropped blanca con vivos en color rojo, una prenda fresca y versátil que dejó ver su estilo relajado. La combinó con shorts deportivos negros de inspiración runner, una de las tendencias más fuertes de la temporada para los looks casuales y urbanos.

Antonela Roccuzzo mostró su look para recorrer Disney (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo).

Como complemento, sumó una mochila negra con detalles inspirados en Mickey Mouse, perfecta para llevar lo necesario durante el recorrido sin perder el espíritu Disney. Pero el accesorio estrella fue, sin dudas, la clásica vincha de Minnie Mouse con moño rojo y lunares blancos, un infaltable para quienes visitan el parque y buscan sumarse a la experiencia temática.

Antonela Roccuzzo en Disney (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo).

El detalle beauty que completó el outfit

En materia de belleza, Antonela mantuvo su sello personal: cabello lacio, suelto y con raya al medio, una apuesta simple que combina con cualquier estilismo y resulta práctica para una jornada intensa bajo el calor. Su maquillaje se vio natural y luminoso, con foco en resaltar los rasgos de manera sutil, acompañando la estética fresca y relajada del look.

Antonela Roccuzzo mostró su look para recorrer Disney (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo).

Por qué el outfit de Antonela es ideal para un día en Disney

Quienes planean visitar Disney suelen buscar prendas cómodas que permitan caminar durante horas sin perder estilo. En ese sentido, el outfit de Antonela reúne varios de los elementos recomendados:

Musculosas o tops livianos para soportar altas temperaturas.

Shorts deportivos que brindan libertad de movimiento.

Mochilas prácticas para llevar objetos personales.

Accesorios temáticos que suman diversión a las fotos y a la experiencia.

La combinación demuestra que es posible vestirse de manera funcional sin dejar de lado las tendencias.

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