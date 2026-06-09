Antonela Roccuzzo abandonó por un momento el perfil bajo que la caracteriza para responder con contundencia a una usuaria de redes sociales que analizó los supuestos cambios estéticos de Leo Messi, y aseguró que el futbolista se había sometido a varios retoques faciales.

La polémica comenzó cuando Celeste Nardanone, quien se presenta en redes como médica especialista en armonización facial, publicó un video en el que comparó imágenes del capitán de la Selección argentina a lo largo de los años y enumeró una serie de procedimientos que, según su criterio, se habría realizado: “¿Creíste que los jugadores de la Selección no se hacían retoques faciales? ¿O que la armonización facial era solo para mujeres? Acá te muestro qué se hizo Lionel Messi en la cara”, escribió la profesional para presentar su análisis.

Durante el video, Nardanone sostuvo que el rosarino habría modificado distintos rasgos de su rostro. Entre otras cosas, mencionó una supuesta rinoplastia, relleno de mentón con ácido hialurónico, aplicaciones ocasionales de bótox, carillas y prótesis dentales, relleno de pómulos, una corrección de orejas y hasta una blefaroplastia para abrir la mirada.

Foto: Captura de Instagram (@dracelestenardanone) Por: Fabiana Lopez

“Chicos, no me van a decir que esta nariz es igual a esta. Acá hay una rinoplastia de una”, afirmó la especialista mientras mostraba fotografías comparativas del futbolista. También remarcó que el cambio más notorio habría sido en el mentón y destacó la apariencia de su frente y sus ojos.

Sin embargo, cuando el video ya acumulaba miles de reproducciones, apareció un comentario que nadie esperaba. Antonela decidió intervenir personalmente y desmintió de plano todas las especulaciones: “¡No pegaste una!”, escribió la empresaria junto a emojis de risa. Y agregó una aclaración tajante: “Jamás se hizo una cirugía. Jajaja y lo de los dientes se llama invisalign”.

La respuesta de Antonela no tardó en viralizarse y generó una catarata de reacciones entre los seguidores de la pareja. Acostumbrada a mantenerse al margen de las controversias públicas, su comentario llamó especialmente la atención por el tono directo e irónico con el que salió a defender a Messi.

Foto: Instagram (@antonelaroccuzzo)

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SOFI MARTÍNEZ REVELÓ LA CHARLA QUE TUVO CON ANTONELA ROCCUZZO TRAS LOS RUMORES DE COQUETEO CON LEO MESSI

Sofi Martínez habló en una entrevista con el programa Puro Show sobre los rumores de un vínculo amoroso con Leo Messi y contó la charla que tuvo con Antonela Roccuzzo, esposa del campeón, tras la polémica versión de supuestos celos.

“Una locura, nada que ver. He hablado alguna vez con ella y nos llevamos súper bien, ella también, en sintonía, me dijo ‘ni te preocupes’, así que no, súper bien y muy contenta que se viene un mundial ahora”, dijo la periodista deportiva.

Durante la charla, Sofi fue consultada sobre si todavía existen prejuicios hacia las mujeres que están en pareja con futbolistas, a lo que contestó sin dudar:“Yo me llevo muy bien con muchas de las mujeres de los jugadores,estigmatizar a la mujer de los futbolistas no está bueno. Como en cualquier profesión, va a haber de todo, claro está”.

Sofía Martínez habló de Leo Messi y Antonela Roccuzzo (Foto: captura de eltrece).

Sofi Martínez fue contundente al hablar sobre el machismo que todavía se respira en el ambiente: “Yo creo que eso es machismo la verdad. Es un cambio también cultural que se va dando con el tiempo y hay veces que suceden esas cosas”.

La periodista también mencionó el caso de More Beltrán, una de sus amigas que está en pareja con un futbolista: “Pocas mujeres tan independientes conozco como ella”, cerró, desmintiendo el mito de que todas las parejas de jugadores dependen económicamente de ellos.