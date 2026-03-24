El conflicto entre Emilia Mernes y Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo explosivo. En LAM, Ángel de Brito reveló un dato que podría explicar el distanciamiento del círculo más cercano a la Selección argentina con la novia de Duki.
Según el conductor, Emilia habría intentado seducir a un futbolista del plantel nacional que está en pareja, lo que generó malestar entre las “botineras”, especialmente Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes, quienes tomaron partido por Tini.
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“Los chats no fueron con Messi ni con De Paul. Las botineras, que son amigas, fueron solidarias con Tini (por eso dejaron de seguir a Emilia)”, aseguró De Brito, descartando de plano a dos de los nombres más fuertes del equipo.
Además, dejó en claro que el conflicto va más allá de versiones previas: “Acá todo lo de María Becerra no entra. Y la pelea por el estilista tampoco. Es otra cosa”.
Intrigada, Pilar Smith fue al hueso y preguntó: “¿Lo de los chats con jugadores casados es verdad?”.
Ángel respondió sin rodeos. “Plural no”, dando a entender que se trataría de un solo futbolista.
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El ida y vuelta sobre Emilia y el futbolista se puso más picante en LAM:
-¿Un solo jugador de la Selección? ¿Casado?
-Sí.
-¿Y la mujer lo sabe?
-Sí, y la mujer lo perdonó. A ella le hizo la cruz.
El enigmático encendió aún más la polémica y suma tensión a la relación entre Emilia y varias figuras del entorno de la Scaloneta.