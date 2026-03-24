El conflicto entre Emilia Mernes y Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo explosivo. En LAM, Ángel de Brito reveló un dato que podría explicar el distanciamiento del círculo más cercano a la Selección argentina con la novia de Duki.

Según el conductor, Emilia habría intentado seducir a un futbolista del plantel nacional que está en pareja, lo que generó malestar entre las “botineras”, especialmente Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes, quienes tomaron partido por Tini.

Tini Stoessel y Emilia Mernes, enfrentadas (captura de Instagram)

“Los chats no fueron con Messi ni con De Paul. Las botineras, que son amigas, fueron solidarias con Tini (por eso dejaron de seguir a Emilia)”, aseguró De Brito, descartando de plano a dos de los nombres más fuertes del equipo.

Además, dejó en claro que el conflicto va más allá de versiones previas: “Acá todo lo de María Becerra no entra. Y la pelea por el estilista tampoco. Es otra cosa”.

Intrigada, Pilar Smith fue al hueso y preguntó: “¿Lo de los chats con jugadores casados es verdad?”.

Ángel respondió sin rodeos. “Plural no”, dando a entender que se trataría de un solo futbolista.

El ida y vuelta sobre Emilia y el futbolista se puso más picante en LAM:

-¿Un solo jugador de la Selección? ¿Casado?

-Sí.

-¿Y la mujer lo sabe?

-Sí, y la mujer lo perdonó. A ella le hizo la cruz.

El enigmático encendió aún más la polémica y suma tensión a la relación entre Emilia y varias figuras del entorno de la Scaloneta.